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高鐵N700ST新車曝光 史哲拍片開箱「鴨嘴獸」預告：交車倒數100天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、曝光新車車體，並預告「距離交車倒數100天，N700ST即將登台」。圖／高鐵提供
高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、曝光新車車體，並預告「距離交車倒數100天，N700ST即將登台」。圖／高鐵提供

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首輛新車將於2027年下半年上路，預計2028年底全數上線。高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、曝光新車車體，並預告「距離交車倒數100天，N700ST即將登台」。

高鐵近期陸續釋出「高鐵董欸POV」系列短片，史哲親自開箱N700ST完成塗裝的新車，這也是新車車體首次曝光，對於新車扁平流線型車頭，史哲形容像「鴨嘴獸」，並分享新車亮點。

史哲說，這隻「鴨嘴獸」真的滿「鴨嘴」的，今天第一次看到已經完成塗裝的台灣高鐵新列車，其真正的名字為「新世代列車N700ST」，是特別為台灣所打造。

史哲表示，不要小看「鴨嘴獸」設計，進隧道是感覺最強烈的時候，耳鳴等不舒服感覺可能會湧現，其車頭設計可大幅度降低風阻，加上新車車體輕量化，減少13公噸、效能提高7％，這都是跨時代的突破。

史哲指出，新車N700ST還有很重要的功能，就是獨家專利的全包覆設計與減震技術，噪音可降低至少3分貝，「我想這台車應該會很好睡」，若睡過頭過站，當然也希望再買張票坐回去。

台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統，是目前最先進、環保的車型。首輛新車將於2027年下半年上路，後續每2至3個月增加新車，2028年底全數上線，增加服務效率和班次。

高鐵N700ST新車車頭採「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音並減小行駛阻力，車頭燈面積加大，並採用LED燈泡，達到更節能的效果。

在降噪減震部分，現有的N700T型號，1、4、6、9、12節車廂設有半主動減震器，1、12節為前後車廂，第6節為商務艙，4、9節為集電弓車廂，其他車廂則是被動式減震器；新車N700ST則全面升級，在1、4、6、9、12車廂改為全主動減震器系統，以減少震動跟搖晃，其他車廂則改為半主動減震器，可提升列車乘坐穩定度約30％。

原高鐵車廂中間間隔並非全包覆，其設計會造成紊流及噪音，新車N700ST採「車間全包覆設計」，使用橡膠海綿可隔絕風切噪音，可讓車廂內噪音減少約10%。同時也能配合寧靜車廂政策，減少車子運行時的摩擦及噪音產生，相對車廂通道及車廂內的噪音也會減少。

根據規畫，高鐵N700ST首輛新車將於今年8月抵台後展開測試，2027年下半年投入營運服務，後續每2至3個月增加新車，2028年底全數上線，增加服務效率和班次，尖峰時段運能將提升25％。

高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、曝光新車車體，並預告「距離交車倒數100天，N700ST即將登台」。圖／高鐵提供
高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、曝光新車車體，並預告「距離交車倒數100天，N700ST即將登台」。圖／高鐵提供

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