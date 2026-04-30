宜蘭員警執勤重傷 北榮：歷經23次手術順利出院

副總統蕭美琴去年至宜蘭縣視察，林姓員警在頭城鎮執行交管勤務時遭撞受傷。台北榮民總醫院今天說明，歷經23次手術、5個月的治療與復健，林姓員警在今天順利出院。

副總統蕭美琴去年12月6日到宜蘭縣視察，林姓警員晚間在頭城鎮執行交管勤務時，遭1輛廂型客車撞擊重傷，造成右大腿開放性骨折，腹部有大面積傷口，經國立陽明交通大學附設醫院急救，後續由台北榮民總醫院接續治療。

台北榮民總醫院院長陳威明今天發布院內信分享，北榮接手治療這名員警後，在加護病房中，醫療團隊日以繼夜守護他的生命，歷經23次手術、30次高壓氧治療，並配合高強度復健計畫。經過近5個月的住院治療與復健努力，今天，林姓員警終於順利出院。

陳威明說，這一路上，動員了無數醫師、護理師、治療師與相關醫事人員，跨科別、跨團隊共同投入，只為守住一個珍貴的生命與一個家庭的希望。未來復健之路還相當的長，台北榮總會繼續提供協助，希望他早日重回工作崗位。

陳威明說，自己向所有默默付出的台北榮總同仁，致上最深的感謝與敬意，用專業、耐心與堅持，撐起了這段極其艱難的醫療歷程，也讓奇蹟一步一步成為可能。並感謝在這段期間，來自社會各界的關心與鼓勵，給了病人與家屬繼續前行的力量。

陳威明表示，警察、消防、海巡等第一線同仁，日復一日守護國家的安全與社會的秩序；北榮在背後默默守護著他們的健康與生命，相信這是一種彼此支撐的力量，未來北榮也會持續努力，用專業與使命感，守護每一位守護國家的人。