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獨／曾主張溫和談判...護師全聯會批護病比入法「打假球」 將上街陳抗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師護師公會理事長陳麗琴批評，衛福部昨說法，令護理團體無法接受，「簡直是打假球，假裝護病比入法，說的卻是空話」，護師公會全聯會已動員全台25家公會5月5日至衛福部前陳抗，並放話當天將「人山人海」。本報資料照片
護理師護師公會理事長陳麗琴批評，衛福部昨說法，令護理團體無法接受，「簡直是打假球，假裝護病比入法，說的卻是空話」，護師公會全聯會已動員全台25家公會5月5日至衛福部前陳抗，並放話當天將「人山人海」。本報資料照片

賴清德總統承諾上任2年內三班護病比入法，衛福部長石崇良與醫界溝通後，昨天宣布年底修正「醫療機構設置標準」，但未承諾具體落地時程，也未提出實際護病比比率。護理師護師公會理事長陳麗琴批評，衛福部昨天說法，令護理團體無法接受，「簡直是打假球，假裝護病比入法，說的卻是空話」，護師公會全聯會已動員全台25家公會5月5日至衛福部前陳抗，並放話當天將「人山人海」。

護師工會號召護理界5月5日至衛福部前陳抗，訴求三班護病比入法。護師公會全聯會原先態度保留，決議不上街參與，認為在談判桌上理性溝通，與走上街頭訴求同樣有力量，護理團體手段不同，但目標一致。

衛福部的決議一出，引來工會批評。陳麗琴還原，4月初衛福部曾向全聯會調執登資料，為評估「護病比實施後醫院實際缺額」，全聯會原認定衛福部有意推動入法，才選擇不走上街頭。

陳麗琴說，全聯會原認為衛福部掌握護理人數後，可推估入法期程，並面對反對者聲浪，衛福部也多次表態將推動護病比入法，孰料昨天公布後實情並非如此，護病比推動無實質進度，「假裝支持護病比入法，實際上說的都是空話」，而醫界則快速發聲明，支持衛福部版本並提出勿重罰、使用科技可減輕護病比等建言，而懷疑其與衛福部早已溝通好，卻未取得護理界共識。

石崇良提出，由醫事人員優化研議推動小組研擬入法進程及細節。陳麗琴指出，衛福部此舉是幫重新訂定護病比鋪路，部長未承諾113年歷經多次相關團體討論，取得共識後推動的病比版本，且該小組成員雖有護師全聯會，但其他代表組成仍不明，若全是醫界團體，該如何討論、表決？綜合前述原因，全聯會發現衛福部沒有善意，最終決定走上街頭。

護師公會全聯會理監事會已於今天上午決議，將參加5月5日於衛福部前的護理團體陳抗活動。陳麗琴說，她已通知全台25地方護理公會動員人力，當天衛福部前將「人山人海」，若部長執意要當「醫界的部長」，不願做護理界的部長，護理全聯會的抗議力道不會比當年藥師全聯會反對318解釋令弱，將持續表達直至訴求被聽見。

陳麗琴強調，全聯會已做出最大讓步，甚至承擔工會壓力，被認為不願與基層站在一起，過去全聯會認為與政府有對談空間，加上至總統政見所說的5月20日尚有時間，才決議不上街，衛福部卻把「善良者當傻子」，全聯會為此改變決定，決議走上街頭，且預言陳抗活動將「遍地開花」，5月「國際護師節」，全台各地公會都會有所行動。

理事長 工會 賴清德

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