家事移工雇主支持方案上半年上路 擬增喘息天數

國內有22萬名家事移工，為給家事移工雇主更多支持，勞動部已與衛福部擬定家事移工雇主支持方案3箭，包含增加喘息服務等天數、增加管理支持及減少行政負擔，今年上半年上路。

台灣從1989年引進第一批外籍移工後，至今在台移工突破80萬人，其中產業類移工多由企業雇主聘僱，在產業線、營造工地工作，而社福類則多由家庭聘僱，填補家庭內照顧人力空缺。

有別於企業雇主有人資部門，家庭雇主在移工管理、招募及行政作業處理更容易遇到挑戰，勞動部與衛福部正擬定家事移工雇主支持方案，朝向縮減人力空窗、加管理支持及減少行政負擔三方向前進。

勞動部官員告訴中央社記者，國際對於移工的權益越來越重視，政府也需要保護移工基本權益，加上近年日本、韓國搶工及移工因資訊、教育的普及更有權利意識，雖然有一些家庭跟移工相處順暢，但也有部分家庭因焦慮而需要更多的協助。

勞動部官員表示，家庭裡的聘僱往往涉及照顧需求，勞動部與衛福部啟動跨部會合作，盼增加更多協助家事移工雇主措施，不僅讓移工工作品質提升，也降低部分雇主跟移工間因管理問題而產生的緊張關係。

在縮減人力空窗部分，勞動部官員說明，短照跟喘息服務使用量逐年提高，原本以讓移工每週休假1天的情境來制定全年52天的上限，現正與衛福部共同規劃將52天上限提高，尤其是針對重症有照顧需求的雇主，或遇到移工懷孕時等，會優先考慮提高他們使用天數的上限。

官員表示，盼透過政府照顧資源大力投入，進一步減少家庭雇主在聘顧過程遇到照顧空窗的困擾。

其次是增加管理支持，官員表示，勞動部今年初已訂定一本「家事移工雇主協助手冊」，後續會印製紙本並放在勞動部部分據點，給有需求雇主索取，也會提高移工技能培訓量能，並思考提高雇主願意讓移工參與培訓的誘因。

此外，官員也說，有許多家庭雇主跟移工在管理或病權上發生糾紛，但多是雙方對法規不熟悉或語言溝通不夠精準等導致，目前也正設計一套家事移工雇主與移工勞資糾紛協助機制，是可自由參與的行政協助。

官員表示，未來當家事雇主與移工在管理或聘顧權益發生糾紛時，可以由了解勞動法律及外國人聘僱法令的專業人員協助處理，盼加速解決糾紛並進一步降低雇主有人力照顧空窗的可能。

在減少行政負擔方面，則將一一檢視現有聘僱、管制環節，尤其是現行制度有的通報作為，評估透過系統介接與資料帶入方式，簡化雇主部分通報及行政處理義務等。

官員說，家事移工雇主支持方案預計今年上半年上路，後續也會優化仲介評鑑，提供更多資訊，讓雇主更有能力去辨別仲介的專業程度。

官員強調，勞動部會跟衛福部一起，對家庭雇主，尤其是重症需求的雇主有更多資源上的協助，這也是緩解勞雇之間張力的做法，對勞雇雙方都有好處。

根據勞動部統計，截至今年3月底，有87萬名移工在台工作，其中社福移工有22萬人、產業移工有54萬人。