不挺賴總統重啟核三…氣候變遷對策委員會5委員聲明：應充分揭露核電資訊

總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議將於傍晚召開，五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯聯合聲明，賴總統表態支持重啟核三，不僅未能充分回應過往委員會討論與決議，也弱化能源資訊平台功能，更徒增推動能源轉型2.0與社會溝通的困難。委員將於會中提案「守護能源轉型2.0緊急行動方案」，建議「能源資訊平台」應充分揭露核電三原則資訊、舉辦公開論壇、召開全社會防衛韌性委員會與氣候變遷對策委員會聯席會議。

賴總統日前表態支持核三廠重啟，「非核家園」政策轉彎惹議，也再度引發能源政策是否轉向的公共論辯。五名國家氣候變遷對策委員會委員今聯合聲明指出，國家氣候變遷對策委員會籌組之初，已知核能議題為社會高度關注的焦點，因此在第一次委員會會議中通過以下決議：「為使整體台灣社會都能夠在共同的事實基礎上，檢視過去能源轉型的經驗，正視未來能源治理的挑戰，對於各種能源選項，行政團隊應建立平台、充分揭露資訊，就『二次能源轉型』的治理模式，進一步理性、積極討論。」

聲明表示，委員會於2025年1月第三次委員會通過「國家減碳新目標」，在非核、減煤與能源轉型2.0的政策架構下，提出台灣至2035年無須仰賴核能，即可將燃煤發電占比削減至10%以下，並推動整體溫室氣體排放量較基準年減量達40%的總體減碳行動計畫，然而，近日決策者以未來AI用電需求及國際碳管制要求為由，認為啟動核三廠再運轉相關程序有其必要。

五名民間委員認為，此舉不僅未能充分回應過往委員會既有討論與決議，也可能弱化能源資訊平台作為共同事實基礎的功能，更增加各部會後續推動能源轉型2.0與進行社會溝通時的困難。委員也指出，現行「能源資訊平台」對核電議題僅有概況性說明，並重述「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，不足以作為社會理性討論的共同事實基礎。

為此，五名民間委員聯合提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」，期待國家能源政策回到公開透明、理性討論與韌性治理的軌道上，三項具體行動建議包括「能源資訊平台」應充分且醒目揭露核電三原則相關資訊；國家氣候變遷對策委員會應舉辦公開論壇，以事實揭露、政策說明與社會溝通為核心，避免能源政策討論陷入單一能源選項的對立，並應儘速召開全社會防衛韌性委員會、國家氣候變遷對策委員會聯席會議，進行能源安全情境推演。