快訊

台股4月狂飆22%收官卻變調！外資重砍535億元 大盤急殺376點失守5日線

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

聽新聞
0:00 / 0:00

不挺賴總統重啟核三…氣候變遷對策委員會5委員聲明：應充分揭露核電資訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議將於傍晚召開，針對賴清德總統日前表態重啟核三廠，五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯聯合提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」提案。圖/ 地球公民基金會提供
總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議將於傍晚召開，針對賴清德總統日前表態重啟核三廠，五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯聯合提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」提案。圖/ 地球公民基金會提供

總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議將於傍晚召開，五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯聯合聲明，賴總統表態支持重啟核三，不僅未能充分回應過往委員會討論與決議，也弱化能源資訊平台功能，更徒增推動能源轉型2.0與社會溝通的困難。委員將於會中提案「守護能源轉型2.0緊急行動方案」，建議「能源資訊平台」應充分揭露核電三原則資訊、舉辦公開論壇、召開全社會防衛韌性委員會與氣候變遷對策委員會聯席會議。

賴總統日前表態支持核三廠重啟，「非核家園」政策轉彎惹議，也再度引發能源政策是否轉向的公共論辯。五名國家氣候變遷對策委員會委員今聯合聲明指出，國家氣候變遷對策委員會籌組之初，已知核能議題為社會高度關注的焦點，因此在第一次委員會會議中通過以下決議：「為使整體台灣社會都能夠在共同的事實基礎上，檢視過去能源轉型的經驗，正視未來能源治理的挑戰，對於各種能源選項，行政團隊應建立平台、充分揭露資訊，就『二次能源轉型』的治理模式，進一步理性、積極討論。」

聲明表示，委員會於2025年1月第三次委員會通過「國家減碳新目標」，在非核、減煤與能源轉型2.0的政策架構下，提出台灣至2035年無須仰賴核能，即可將燃煤發電占比削減至10%以下，並推動整體溫室氣體排放量較基準年減量達40%的總體減碳行動計畫，然而，近日決策者以未來AI用電需求及國際碳管制要求為由，認為啟動核三廠再運轉相關程序有其必要。

五名民間委員認為，此舉不僅未能充分回應過往委員會既有討論與決議，也可能弱化能源資訊平台作為共同事實基礎的功能，更增加各部會後續推動能源轉型2.0與進行社會溝通時的困難。委員也指出，現行「能源資訊平台」對核電議題僅有概況性說明，並重述「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，不足以作為社會理性討論的共同事實基礎。

為此，五名民間委員聯合提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」，期待國家能源政策回到公開透明、理性討論與韌性治理的軌道上，三項具體行動建議包括「能源資訊平台」應充分且醒目揭露核電三原則相關資訊；國家氣候變遷對策委員會應舉辦公開論壇，以事實揭露、政策說明與社會溝通為核心，避免能源政策討論陷入單一能源選項的對立，並應儘速召開全社會防衛韌性委員會、國家氣候變遷對策委員會聯席會議，進行能源安全情境推演。

氣候變遷 核電

延伸閱讀

重啟運轉 核安會：核三不會超速審查

國家氣候變遷對策委員會明登場 政府將推水治理與綠蔭倍增雙軸行動

賴總統自詡「台電女婿」 指示三項工作應對電力需求成長

影／環團反對重啟老舊核電 要求重啟要環評

相關新聞

高鐵N700ST新車曝光 史哲拍片開箱「鴨嘴獸」預告：交車倒數100天

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首輛新車將於2027年下半年上路，預計2028年底全數上線。高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、

報稅季勞動部揭「隱藏版節稅術」 夫妻自提退休金 省3萬元稅金

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，而且節稅效果明顯，也提醒勞工如果民國114年有自提退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，

「玩無線電」近2年…男大生盜接高鐵無線電 警方搜出10個對講機

林姓男大生是無線電玩家，清明連假期間在高鐵台中站附近操作無線電設備，盜接高鐵的訊號後發送「緊急訊號」，高鐵行控中心收到，告知線上4班列車緊急煞車，釀48分鐘延誤，事後得知「被惡作劇」報警。鐵路警方前天

TPASS 2.0地方補助開天窗「快撐不下去」交通部：最快5月處理

中央115年總預算遲未通過，TPASS 2.0常客優惠回饋金迄今已累計3個月回饋入帳延宕，影響通勤族約26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，地方先行墊付的財源告急，台南市甚

傳桃捷、桃市消防局無線電也遭殃 桃捷澄清：未受害、無影響

台灣高鐵傳出無線電系統遭「盜接」，影響3列車正常行駛，檢警目前鎖定一名男大生涉案，外傳桃園捷運公司、桃園市消防局的無線電系統也遭殃，但桃捷公司表示無此事，近期列車就正常運行，無異常訊號干擾。

不挺賴總統重啟核三…氣候變遷對策委員會5委員聲明：應充分揭露核電資訊

總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議將於傍晚召開，五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯聯合聲明，賴總統表態支持重啟核三，不僅未能充分回應過往委員會討論與決議，也弱化能源資訊平台功能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。