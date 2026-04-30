TPASS 2.0地方補助開天窗「快撐不下去」交通部：最快5月處理

中央115年總預算遲未通過，TPASS 2.0常客優惠回饋金迄今已累計3個月回饋入帳延宕，影響通勤族約26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，地方先行墊付的財源告急，台南市甚至要舉債。交通部今表示，立法院已同意針對新興計劃700多億部分優先處理，預計5月可望協助。

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，立法院會3月6日已表決通過38項新興計畫預算可先行動支約718億元，其中包含TPASS執行計畫75.2億元，但TPASS 2.0回饋金迄今仍累計3個月未支付給通勤族，給予地方政府的補助款也開天窗，由地方政府先行墊付。

立委徐富癸今在立法院交通委員會質詢指出，今年已過三分之一才要開始審總遇算，對很多地方重大交通建設及觀光補助影響巨大，尤其全台TPASS月票補助款尚未到位，台南市甚至要舉債支應。

交通部長陳世凱表示，目前盼5月可來協助地方政府。很多地方政府反映，若到了5月還沒辦法協助，大家有可能會撐不下去，因此，交通部也正在趕流程，盼能盡快在5月補助地方政府。

陳世凱說，TPASS屬新興計畫，而立法院已同意針對新興計畫700多億部分優先處理，目前正在走程序，會盡速把程序走完，就能協助地方政府。