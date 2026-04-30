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「玩無線電」近2年…男大生盜接高鐵無線電 警方搜出10個對講機

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝
高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝

林姓男大生是無線電玩家，清明連假期間在高鐵台中站附近操作無線電設備，盜接高鐵的訊號後發送「緊急訊號」，高鐵行控中心收到，告知線上4班列車緊急煞車，釀48分鐘延誤，事後得知「被惡作劇」報警。鐵路警方前天拘提林男，清查發現，他竟有多達10個無線對講機、1個SDR濾波器，且盜接的無線電訊號除了高鐵，還有新北市消防局、桃園機場捷運。

鐵警指出，高鐵行控中心4月5日晚上11時23分接獲Tetra無線電手機在高鐵台中站發送「緊急訊號（General Alarm）」，該訊號代表發生重大事故，行控中心不敢大意，隨即啟動應變機制，緊急通報線上的3班營運列車和1班未載客的回送列車手動緊急剎車。

行控中心事後欲聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中，該不明人士言詞有諸多矛盾，隨即更直接關機，經清查設備發現該無線電保存在基地保管櫃內，持有者更在休假中，高鐵研判情況不單純，6日凌晨2時報案，24日提告。

行控中心在桃園市，桃園地檢署認定事涉國家重要公共運輸安全，指揮刑事警察局電偵大隊與鐵路警察局偵辦，調閱資料發現，當時並未有列車行經高鐵台中站，訊號卻在台中站發出，一一調閱監視器畫面和乘車等資料釐清，經近兩個禮拜偵查、縮小範圍，確認涉嫌人林男身分。

據了解，林男是桃園人，今年23歲，在中部地區就讀大學，本身有資工相關背景，更考取無線電操作執照，已「玩無線電」近兩年時間。

調查發現，林男的租屋處正好在高鐵台中站附近，由於高鐵無線電基地台訊號具有高度南北指向性，疑因地理位置的優勢，讓他能接收並干擾高鐵訊號。

林男沒有相關前科，28日被逮時十分驚訝，似乎沒料到警察會登門抓人，供稱是「不小心」發送訊號，警詢後被依違反鐵路法等罪移送桃園地檢署偵辦。檢方複訊10萬元交保。

不過高鐵對林男的說法存疑，認定無線電裡面的緊急按鈕不是單純不小心誤觸，而是需要經過下一層的頁面才能發送。至於是否有共犯，警方不排除將擴大清查相關無線電玩家，確認是否有其他人涉及違法行為。

高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝
高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝

高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝
高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝

高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝
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高鐵的無線電日前傳出遭人盜接，鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝
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手機 桃園機場 高鐵

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