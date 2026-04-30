捷運、消防無線電也遭盜接？桃園消防局：查無異常 桃檢調查釐清中

台灣高鐵行控中心驚傳今年清明連假期間，無線電系統遭男大生非法盜接，引發列車緊急停駛事件，有媒體報導指桃捷、新北及桃園地方消防局也都曾遭盜接受害。桃園捷運公司下午回應近期未有訊號異常停駛狀況，桃園消防局也回應，轉為數位化無線電系統後未曾發生盜接，也無使用異常情形。

至於涉嫌盜接高鐵無線電系統的林姓男大生，檢方是否有進一步偵查是否還有其他機關與軌道系統受影響？桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德回應，釐清調查中。

此案源起台灣高鐵行控中心於4月5日深夜11時23分接獲無線電緊急訊號，行控中心立刻啟動應變機制，通報當晚3班營運列車手動緊急剎車後停駛，導致列車延誤共48分鐘。高鐵追查發現無線電訊號參數疑遭盜用，隨即報警。

桃園地檢署獲報後指派重大刑案專組檢察官鍾瀚逸指揮偵辦，專案小組本月28日下午發動搜索，前往林姓男大生工作地與住所，現場查扣多部專業無線電設備、筆記型電腦及手機等證物，昨晚訊後認為涉犯鐵路法「危害核心資通系統運作」、刑法「以他法致生公共運輸往來危險」及「干擾電腦設備」等罪嫌；考量被告身分與證據保全狀況，雖認其犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知10萬元具保候傳。

針對有媒體報導，桃園消防局無線電曾遭盜接受害。桃園市消防局指出，消防局2019年起轉為數位化無線電系統，未曾發生遭盜接情形，目前也未發現有使用異常，且消防局無線電屬專用頻率並使用金鑰加密保護機制，僅供消防局勤業務使用。