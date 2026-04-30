上海開放居民赴金馬旅遊 陳世凱：大陸國旅壓力也很大

中國大陸昨宣布開放上海居民赴金門、馬祖自由行，交通部長陳世凱今表示，中國大陸本身國旅也面臨很大壓力，因此在國際上積極搶客，台灣不要依賴單一市場，也盼兩岸旅遊能透過小兩會討論。

立委徐富癸今於立法院交通委員會質詢表示，大陸昨天宣布開放上海居民可向上海市、福建省旅行社報名赴金門、馬祖旅遊，專家預估每年可為台灣帶來40萬名旅客、近200億元收入。

陳世凱表示，中國大陸本身國內旅遊也面臨很大壓力，所以陸方在國際上積極搶客，也提出補助方案，突顯其國旅壓力很大；另外，陸客來台能否達到一定消費額也尚未確定，台灣現在希望多元發展，不要依賴單一市場，否則對方若把橄欖枝變棍子，就會產生很大傷害。

針對兩岸觀光小兩會溝通進度，陳世凱指出，我方去年已提出會談要求，目前對岸沒有給予任何回覆，上一次會談已是2016年，盼透過小兩會討論，顧及陸客來台品質及安全。