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報稅季勞動部揭「隱藏版節稅術」 夫妻自提退休金 省3萬元稅金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益。聯合報系資料照片
勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益。聯合報系資料照片

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，而且節稅效果明顯，也提醒勞工如果民國114年有自提退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，扣繳憑單薪資總額可扣除114年已自願提繳勞工退休金金額。

依「勞工退休金條例」第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動的雇主及自營作業者，得在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅。

勞動部以114年度報稅所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及課稅級距舉例：單身的林小姐月薪8萬元，去年按8萬200元的提繳工資級距每月自提6%，全年度累積自提5萬7744元，扣除自提金額後，林小姐114年報稅級距從12%降為5%，跟沒有自提退休金相較起來，林小姐總共節稅5967元。

勞動部另舉例：已婚的陳大姐月薪15萬，配偶張大哥月薪12萬元，兩人分別按15萬元、12萬900元級距每月自提6%，兩人全年度分別自提了10萬8000元、8萬7048元。納稅義務人陳大姐、配偶張大哥採薪資所得分開計稅方式合併申報所得稅，兩人年所得均扣除全年自願提繳金額後，陳大姐以20%課稅級距、張大哥以12%課稅級距，兩人總共節稅3萬2046元。

勞動部說，勞工自提退休金，除享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時還有最低保證收益，節稅同時也累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。勞工如有自願提繳退休金意願，可向雇主提申請，由雇主協助向勞保局申報，並按月自工資中代為繳納至個人退休金專戶。

勞動部表示，今年3月已發布修正「勞工退休金條例施行細則」，從8月起，勞工若提申請自提退休金，雇主不得拒絕，雇主如拒絕辦理，勞工可自行向勞保局辦理申報自提；勞工自願提繳的退休金數額，應由雇主收取後，連同雇主負擔部分，一併向勞保局繳納，雇主若屆期未繳納，將加徵滯納金。

勞動部提醒報稅民眾，如果114年度內有個人自願提繳退休金，5月報稅時務必確認自提金額是否已從當年度個人薪資所得總額中全數扣除，如發現未扣除或金額有誤，或對於課稅金額計算有疑義，可洽稅捐稽徵主管機關確認或更正。

5月報稅季將至，勞動部宣導勞工自願提繳退休金好處多多，不僅能累積退休儲蓄，申報個人綜合所得稅時還能節稅。記者葉冠妤／攝影
5月報稅季將至，勞動部宣導勞工自願提繳退休金好處多多，不僅能累積退休儲蓄，申報個人綜合所得稅時還能節稅。記者葉冠妤／攝影

薪資 所得稅 勞動部

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