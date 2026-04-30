男子甩肉50公斤糖尿病逆轉 嘉基導入最新主流SASI減重手術

肥胖與代謝疾病問題持續升溫，國民健康署統計指出，全台約4分之1成年人屬於肥胖族群，重度及病態性肥胖人口更突破20萬人。面對傳統減重手術可能出現復胖與胃食道逆流等問題，醫界持續精進術式。嘉義基督教醫院引進新一代「單接口袖狀胃切除迴腸繞道手術（SASI）」，強調兼顧減重效果與代謝改善，逐步成為臨床新選擇。

院方指出，SASI手術結合縮胃與胃繞道優點，僅需單一腸胃吻合口，不僅縮短手術時間、降低風險，也能讓食物快速進入迴腸，促進腸泌素分泌、提升飽足感，同時改善血糖控制。相較傳統袖狀胃切除術，亦可減少術後胃食道逆流問題，提升患者生活品質。

台灣代謝及減重外科醫學會統計，SASI自2021年在台推行以來，至2023年已累計超過千例，2024年更進一步超越傳統縮胃手術，成為多家醫學中心的主流術式。國際研究亦顯示，患者術後1年平均可減去約40%體重，且可維持至少5年，合併糖尿病改善率高達九成。

臨床案例顯示，42歲余姓男子身高168公分、體重曾高達150公斤，BMI達53，並合併糖尿病、睡眠呼吸中止症、高血脂與痛風等問題。接受SASI手術後，9個月內體重降至109公斤，術後1年半進一步減至93公斤，成功甩肉近50公斤，糖化血色素由8.1降至4.7，已無需使用糖尿病藥物，整體健康明顯改善。

醫師說明，適合接受減重手術者，包括BMI大於37.5，或BMI大於32.5且合併糖尿病、高血壓或睡眠呼吸中止症等代謝症候群患者。減重手術並非單純為外觀考量，而是針對疾病治療，有助降低心血管疾病與代謝風險。

院方強調，SASI為近10年發展的新式手術，目前已有5年中期追蹤成果顯示效果穩定，但長期10年數據仍待累積。術後仍須搭配飲食控制與規律運動，才能維持最佳療效。醫師呼籲，長期受肥胖困擾者應尋求專業評估，選擇合適治療方式，提升健康與生活品質。

嘉基一般外科醫師吳嘉浤說明SASI(單接口袖狀胃切除迴腸繞道手術)。圖／嘉基提供

嘉基一般外科醫師吳嘉浤說明SASI(單接口袖狀胃切除迴腸繞道手術)。圖／嘉基提供