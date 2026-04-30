聽新聞
0:00 / 0:00
勞動節連假好天氣 中部以北降雨明趨緩周日午後又變天
今天台南以北顯著偏涼，明起勞動節連假天氣穩定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從今天中午的溫度分布可以明顯看出，台南以北中午氣溫大多介於17至23度之間，僅高屏及台東地區因沒什麼降雨氣溫較高，介於28至33度之間，南北溫差達10度以上，十分明顯。
「觀氣象看天氣」表示，預估中部以北降雨狀況，要到明天就會趨緩，白天氣溫也會逐漸回升。至於天氣轉變，要等到勞動連假的最後一天，預估周日下半天起至下周一鋒面再度接近，各地降雨情況才會再度增加。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。