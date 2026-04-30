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勞動節連假好天氣 中部以北降雨明趨緩周日午後又變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中部以北降雨狀況，要到明天就會趨緩，白天氣溫也會逐漸回升。聯合報系資料照
中部以北降雨狀況，要到明天就會趨緩，白天氣溫也會逐漸回升。聯合報系資料照

今天台南以北顯著偏涼，明起勞動節連假天氣穩定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從今天中午的溫度分布可以明顯看出，台南以北中午氣溫大多介於17至23度之間，僅高屏及台東地區因沒什麼降雨氣溫較高，介於28至33度之間，南北溫差達10度以上，十分明顯。

「觀氣象看天氣」表示，預估中部以北降雨狀況，要到明天就會趨緩，白天氣溫也會逐漸回升。至於天氣轉變，要等到勞動連假的最後一天，預估周日下半天起至下周一鋒面再度接近，各地降雨情況才會再度增加。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台南 台東 鋒面 勞動節 連假

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