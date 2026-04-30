1圖看勞動節連假天氣變化 明起晴朗山區短暫雷陣雨

明天開始勞動節連續假期，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，明天、周六東北季風減弱，轉偏東風到東南風環境，各地氣溫回升，日間溫暖偏熱，早晚仍較涼，早出晚歸可帶件薄外套出門。

天氣也短暫回穩，天氣風險公司表示，各地大多為多雲到晴天氣，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後各地山區局部有短暫雷陣雨機會。氣溫方面，北部、東北部高溫從25度回升到29度，早晚低溫20至22度，中南部及東南部高溫29至30度，早晚低溫23至25度左右。

天氣風險公司表示，周日偏南風影響，各地大致為多雲到晴，不過午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨發生。氣溫方面，北部東北部高溫可來到30度，中南部及東南部高溫30至33度，感受偏熱，早晚低溫都在23至24度左右，白天外出可多補充水分，並注意防曬。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。