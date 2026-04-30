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將有5月颱？專家曝最新模式預測 下周有熱帶系統發展趨勢
可能有颱風將生成？即將進入5月，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，一些模式（ECMWF、GFS、AIFS）預測，大約下周三至下周四，在關島至菲律賓外海一帶，有熱帶系統發展的趨勢。
他說，AI氣象預報模型Aurora ML、FourCastNet、GraphCast、Pangu-Weather則顯示，關島至菲律賓外海一帶為明顯的低壓區。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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