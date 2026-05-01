沖水前多看一眼！ 五大「排便特徵」讀懂腸道的無聲警訊



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「排便警訊」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大排便警訊有哪些。

看似每日例行公事的排便，其實是反映腸胃健康的重要指標。從糞便顏色到排便習慣，本篇整理出網友熱議的五大排便警訊，帶你快速掌握身體釋出的健康訊號！

「糞便顏色異常或帶血」藏健康警訊 長期「便秘」或「腹瀉」更需注意

▲ 網友熱議 TOP5 排便警訊 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「排便警訊」相關話題的討論，可以發現「糞便顏色異常或帶血」是討論度最高的徵兆。有大腸直腸外科醫師詳細解析不同糞便顏色所代表的身體狀況，指出棕色、咖啡色或巧克力色的糞便「是最健康、正常的顏色」；綠色糞便可能是「攝取大量深綠色蔬菜，或大便通過腸道太快（消化不良）所致」，偶爾出現尚屬正常現象。

然而，若糞便顏色轉深或轉紅則需提高警覺，例如黑色糞便可能預示胃潰瘍等「上消化道出血」；紅色則代表「下消化道出血」，「鮮紅通常是痔瘡或肛裂，暗紅血塊或帶有黏液則要小心腫瘤或腸道發炎」，且醫師也提醒「若有血便，強烈建議就醫評估」。

最後，若出現灰白色糞便，醫師也直言「這是危險警訊，代表膽道阻塞（如膽結石、膽道閉鎖），膽汁無法排出，請立刻就醫檢查」，平時也應養成留意糞便顏色及狀態的習慣。

排名第二的「長期便秘」不僅會導致體內代謝廢物堆積，也可能造成腸道黏膜受損。對此，有肝膽腸胃科醫師建議「應增加水分攝取與高纖飲食，如蔬菜、水果與全穀類，幫助腸道恢復正常蠕動，降低便祕對健康的影響」。

而與之相對的「長期腹瀉」，則在腸躁症病患中尤為常見，對此有中醫師直言「情緒問題與腸胃問題，其實是同一枚硬幣的兩面」，指出研究顯示「長期受腸躁症困擾的患者中，有 40% 到 60% 同時伴隨焦慮症或憂鬱症」；不少患者也分享自身經驗，如「我是精神科的藥調整一下加上中醫治好焦慮就沒再拉」、「遠離創傷環境就好了」、「離開壓力源之後就慢慢改善了」，顯示壓力與情緒確實可能與腸道狀態息息相關。

此外，糞便「氣味異常」也是許多網友關注的重點。大腸直腸外科醫師提醒，若排便後聞到「腐爛惡臭、金屬腥味」等怪味，且伴隨分泌物或出血，就得小心是肛門或直腸疾病。最後，「排便習慣或型態改變」則包含排便形狀、頻率或時間突然出現變化，例如糞便變細、變扁，或出現便秘與腹瀉交替的情況，都是身體可能發出的警訊，不可輕忽。

觀察排便狀況是最簡單也最直接的自我檢測方式，建議從日常養成留意糞便顏色、氣味與排便規律的習慣。一旦發現與過往不同的異常情形，應儘早尋求專業醫師診斷，及早發現、及早處理，才能有效守護腸胃健康。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「排便警訊」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/14~2026/04/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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