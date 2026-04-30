1月毒駕釀4死直逼去年一半 交通部5月研議是否祭一手段

立委楊瓊瓔今在立法院交通委員會質詢指出，今年1月毒駕就釀4死，直逼去年因毒駕死亡人數一半，且恐存在大量未被統計的「黑數」，要求強化執法及罰則。對此，交通部長陳世凱今表示，除現有罰則外，交通部5月將與內政部討論是否納入連坐機制。

楊瓊瓔說，過去加強宣導及加重酒駕罰則後，酒駕死傷人數已呈現下降趨勢，但毒駕卻成為新的交通威脅。今年1月就發生4起毒駕死亡案件，去年全年因毒駕造成11人死亡、132人受傷，且警方評估仍存在大量未被統計的「黑數」；毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，要求檢討罰則及取締執行面。

陳世凱表示，酒駕死亡率下降，主要來自重罰及嚴格執法的效果，顯示制度確實有效，而目前毒駕相關罰則將比照酒駕處理，包含罰則、檢測、查緝機制等，都會持續強化。

陳世凱說，交通部預計5月與內政部討論毒駕問題，除現行交通罰則外，是否將連坐處罰機制也納入也會討論；執法部分由內政部警政署負責，交通部也會與內政部討論如何再加強執法。

除了罰則，楊瓊瓔也認為，應從源頭加強網路及社群平台查緝，針對網路代購與社群販售毒品管道進行專案偵查，並結合警政數位等單位，從現實執法與法治面同步強化，以降低毒駕發生校率，並瓦解供應鏈；另也建議建立毒駕專案取締與檢測機制，強化科技檢測能力，提升查緝強度。

對此，陳世凱表示，目前內政部已成立專案，並邀集法務部及交通部共同參與，交通部將積極配合辦理。