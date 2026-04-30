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台灣人體內塑化劑是歐美7倍！醫揭國人「飲食習慣」：躲不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣外食與外送已成為普遍生活型態。 示意圖／AI生成
台灣外食與外送已成為普遍生活型態。 示意圖／AI生成

家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專發文指出，根據台北醫學大學與國家衛生研究院合作研究，檢測2013至2016年間台灣民眾尿液樣本後發現，台灣人體內塑化劑 DEHP 的代謝物濃度，竟為德國、美國、加拿大等先進國家約2至7倍，其中18歲以下族群的濃度又高於成人，引發外界關注。

陳欣湄表示，雖然數據令人驚訝，但臨床上其實並不意外。她指出，門診中曾替多位患者進行塑化劑檢測，不少人數值超標，甚至出現遠高於平均值的情況。

陳欣湄分享一名個案指出，一名患者在看到檢測報告時相當震驚，因為其DEHP數值竟達一般正常人的30倍，他相當不解，「我又沒在工廠、又沒用什麼奇怪的東西，為什麼會這麼高？」

經檢視飲食與生活紀錄後發現，其日常外食習慣可能是關鍵來源，包括早餐豆漿使用塑膠袋盛裝、熱食外帶便當加熱、外送熱湯以紙碗（內層塑膠膜）盛裝，以及以保鮮膜包覆熱食後冷藏等。

陳欣湄解釋，塑化劑並非罕見物質，而是可能在日常生活中逐步累積進入人體。特別是DEHP在遇熱或遇油時較容易溶出，因此熱食裝入塑膠袋或塑膠容器，是主要暴露來源之一。

陳欣湄指出，雖然台灣外食與外送已成為普遍生活型態，難以完全避免，但仍可透過簡單調整降低風險，例如避免高溫油脂食物長時間接觸塑膠容器、熱食盡量改用陶瓷或玻璃容器盛裝、減少保鮮膜直接接觸熱食，以及避免使用塑膠袋盛裝熱湯或熱飲。

除了控制源頭之外，她也提到人體本身具備解毒機制，其中Nrf2被認為是重要調控開關，可啟動多種第二相解毒酵素，協助代謝環境荷爾蒙、塑化劑及空污物質。

約翰霍普金斯大學的研究，含有蘿蔔硫素（Sulforaphane）的十字花科蔬菜，如青花椰苗，被認為有助於啟動該解毒路徑。研究顯示，青花椰苗中的蘿蔔硫素濃度遠高於成熟花椰菜，可能達20至100倍。

此外，2022 年《Cancers》期刊也指出，攝取青花椰苗萃取物後，特定環境污染物代謝物排出量上升，顯示其可能對體內解毒機制具有輔助效果。

陳欣湄強調，根據研究推估，一般人約有50%至75%的DEHP暴露來源來自飲食接觸。她表示，「塑化劑這件事，我們這一代是躲不掉的，但身體其實一直在幫我們清理，多給身體一些武器，對抗這些外來的未知」。

根據「環境部化學物質管理署」指出，塑化劑具有類似女性荷爾蒙的作用，若長期或大量暴露，可能對健康造成多方面影響，包括提高乳癌、子宮內膜癌等癌症風險，並增加女性罹患子宮內膜異位症、子宮肌瘤、第2型糖尿病及妊娠高血壓的機率；在男性方面，可能導致精子數量減少、活動力下降，進而影響生育能力甚至造成不孕。

此外，兒童可能出現性早熟、乳房提早發育，以及氣喘與過敏性疾病等問題。

塑化劑 飲食習慣 外食 蔬菜

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