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稱「有大魚」…阿伯游泳池內釣魚還攻擊人 魚鉤直擊泳鏡女子險瞎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在基隆外木山海興游泳池游泳時，遭池邊釣魚的阿伯以釣桿攻擊。圖擷自loveGreengreen臉書（授權圖片）
一名女網友在基隆外木山海興游泳池游泳時，遭池邊釣魚的阿伯以釣桿攻擊。圖擷自loveGreengreen臉書（授權圖片）

有一名女子在臉書社團「基隆人日常」上分享自己在基隆外木山海興游泳池的驚悚遭遇，女子表示她在海興游泳池內游泳時，竟然遇到一名年約60歲的阿伯在游泳池釣魚，甚至還對她出言不遜並揮動釣竿攻擊，讓她深感不安報警求助。貼文曝光後引發廣大網友討論。

女子描述，當天她在游泳池游泳時，看到阿伯在大的游泳池釣魚，雖然覺得不妥，但選擇默默離開，到小池繼續游泳。然而，當另一名男士離開小池後，阿伯竟要求她讓出位置，好讓他能在小池中釣魚。女子試圖理性溝通，表示這裡是游泳池而非釣魚池，但阿伯不僅不聽勸，還怒吼：「你有付錢進來嗎？我在這邊從小釣到大的！」接著更以言語攻擊她，最後甚至揮動釣竿，魚鉤直接打在她的泳鏡上。女子慶幸自己有佩戴泳鏡，否則眼睛恐會受傷。

事發後，女子報警處理，但因現場缺乏監視器，且無其他目擊證人，警方難以採取進一步行動。她在貼文中感嘆：「自己落單也無人證，只能自求多福。」同時，她也提到阿伯堅稱池中有大魚躲藏，但她質疑：「這是人造泳池，池底平坦，大魚到底能躲哪？」

此事件引起網友熱烈討論，多數人對阿伯的行為表示憤怒，紛紛留言抨擊：「太沒道德了，妳應該直接上岸拿手機錄影的」、「這裡是游泳池，不是釣魚池」、「沒有公德心的釣客一堆，只要自己爽就好」。也有網友建議：「應該要裝置監視器，我覺得這裡會成為治安死角。」更有人分享自身經驗：「我被魚勾勾到過，保證血流滿地。」

基隆 海興游泳池 游泳池 釣魚

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