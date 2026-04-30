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長者怕跌倒不再運動 弘道基金會助重拾熱情

中央社／ 台北30日電

原本每天都與朋友相約運動的86歲金奶奶，在一次跌倒導致髖關節受傷後，多以輪椅代步，更因恐懼再次跌倒減少運動；但弘道外展服務讓她發現，即使坐輪椅，也可在能力所及運動。

金奶奶是一位生活自在的長輩，每天早上與朋友相約到國小運動，多年來維持著開心又健康的老後生活，但有次因為盤腿的時間太久、起身時不小心跌倒，導致左邊髖關節受傷。

開刀後，金奶奶多以輪椅代步，更因害怕再次跌倒，減少外出與運動。有次她與家人外出時經過公園，看到許多健康的長者一起運動，其中也不乏坐輪椅的長者，跟著體適能教練舉手、抬腿，用自己的方式活動，不因行動不便而限制運動機會，熱鬧的音樂、開心的氣氛吸引金奶奶與家人的目光。

金奶奶因此重拾對運動的熱情，參加這個由弘道老人基金會舉辦的活動。她原本擔心跟不上大家運動的節奏，但是透過專業教練的引導，也漸漸做到上肢伸展、揮動手臂，甚至舉腳、抬腿，喚醒因長時間坐著的腿部肌肉，更認識許多努力運動的同齡夥伴。

弘道西松日照社工李秀蓉表示，社區中多數長輩都是因為跌倒後，開始用輪椅代步，行動力受限，也更加速肌力的退化。弘道結合體適能的課程，讓長輩能就近、就地參與，走出家門就能養成規律運動，維持身體機能，也獲取居家運動與延緩肌力退化的知識與技巧。

依據衛生福利部113年十大死因統計，排名第7的「事故傷害」中，「跌倒（落）」高居「事故傷害」第2大死因。國民健康署110年「國民健康訪問調查」也顯示，每6名長輩就有1人曾跌倒，每12名長輩就有1人曾因跌倒就醫。

面對長輩的跌倒風險，弘道推動體適能課程與社區推廣預防照顧理念，以「長者肌力支持計畫」為核心，透過運動習慣的建立與宣導營養觀念，協助長輩在日常生活中學會照顧肌力與維持行動力，預防肌力逐年流失，造成跌倒或其他疾病的發生。

弘道表示，今年服務經費尚需新台幣120萬元，邀請民眾發揮愛心響應捐款、關注長輩的肌力議題。愛心電話：02-23221735。郵局劃撥帳號：22754371，戶名：弘道老人福利基金會，或連結其官網捐款：https://hondao.tw/off260430a

家人 長照

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