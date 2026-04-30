台鐵董座：2周內完成北車商場爭議調查 預計5月和新光三越簽約

台鐵公司「台北車站」商場ROT案出現爭議，微風不服提出異議。台鐵董事長鄭光遠今（30）日表示，台鐵已啟動內部調查，調查結果2周內出爐，廠商提異議後20天將回覆，5月與新光三越簽約、7月交接，依法不能因抗議而停止程序。

立委洪孟楷30日在立法院委員會質詢時請台鐵說明招商結果為何提前外洩，同時提醒台鐵處理招商時，不要讓消費者權益受損，並質疑目前經營者是微風，新得標廠商是新光三越，微風集團要打行政訴訟，台鐵還能在5月與新廠商新光三越簽約、7月能否順利交接，如果台鐵沒有提前外洩，大家對放榜結果可能會比較心甘情願，如今微風要訴訟，新得標者要進來，台鐵站在房東立場，如何請走舊房客、讓新房客進來？

鄭光遠表示，台鐵已經啟動內部調查，對於參與評選的內外部委員、工作同仁和顧問公司所有人員，都要一一調查，目前已經發出通知，最快兩周內調查出爐。

鄭光遠強調，台北車站商場標案甄選結果4月28日已經公告，有意見的廠商可以按照促參法的規定，於公告30天內提出異議，台鐵將依法在20天內答覆，該案將依法進行，包括抗議和回覆都會按照原來促參法精神和程序進行，依照促參法規定，該案不能因為抗議而停止程序。

交通部長陳世凱補充，廠商如果對台鐵答覆處理不滿，可以提出申訴，此為廠商合法權益。不過，就算有廠商提出異議，台鐵還是依照得標程序持續進行。另，評委依照程序聘請、程序完備，但因有人提出異議，會再調查了解。