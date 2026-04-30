2026歐洲台灣文化年 串聯人權、藝文展現文化多樣面

為延續「2025歐洲台灣文化年」成果，文化部將在歐洲超過10個國家繼續辦理「2026歐洲台灣文化年」活動，持續深化國際社會對台灣文化的理解，並以「人權倡議」、「藝文推廣」為2大主軸，串聯跨域藝文展演活動，展現台灣多元深刻文化樣貌。

文化部表示，「2026歐洲台灣文化年」活動將包含「歐洲台灣人權巡迴影展」，並攜手歐洲重點藝文單位與大學，共同策劃大型台灣藝文展演活動，期盼透過對台灣人權議題的深入探討，進一步展現台灣多元豐富文化內涵，打造一場兼具思想深度與感官體驗的文化饗宴。

文化部表示，人權與轉型正義，正是台灣與世界連結、深化的議題與核心價值，本次文化年主軸之一「歐洲台灣人權巡迴影展」，由3月捷克「One World國際人權影展」揭開序幕，開啟我國人權議題與國際社會之間更為深刻的對話。接續走訪歐洲各國，攜手以影像推動台灣人權倡議。

例如4月「英國亞洲酷兒藝術節」、5月「德國台灣民主影像紀錄展」與「西班牙台灣同志驕傲：電影專題」、9月「芬蘭赫爾辛基影展」、11月「德國MOVE IT!人權影展」、12月「波蘭WATCH DOCS.國際人權影展」等。

多部聚焦人權議題的台灣電影，透過紀錄片與劇情片的多重敘事，引領歐洲社會理解台灣從威權走向民主的歷程，並將邀請影人赴歐辦理映後座談與工作坊，深化台歐之間的文化對話與交流，其意義深遠。

為進一步彰顯台灣文化多元風貌與深厚底蘊，歐洲台灣文化年系列活動，將在我國與歐洲主流藝文機構及知名大學既有穩固合作基礎上，系統性地介紹台灣的藝術、電影、文學與思想。

包含4月與立陶宛維陶瑪納大學合作辦理「與台灣同行」系列活動、6月與比利時魯汶大學合作辦理「台灣文化節」、8月與法國國立東方語言與文化學院合辦「台灣輸出」文學推廣等計畫。

另外，9月將舉辦「TAIWAN DAY」歐洲巡迴活動，由文化總會邀請何曉玫舞團、共樂軒及雷昇傳藝劇團，於奧地利、波蘭與匈牙利巡迴演出，透過當代舞蹈與傳統藝陣跨域結合，深化台灣與中歐文化鏈結，讓歐洲社會更加認識台灣豐富多樣的文化內涵。

文化部指出，電影是跨越國界的語言，更是引發公共討論的重要平台，而藝術展演則能以更直觀且感性的方式觸動觀眾，期待透過「2026歐洲台灣文化年」，結合台灣人權電影放映、多元展演與講座活動，突破語言與文化的藩籬，使歐洲各界得以細緻體察台灣文化所蘊含的深厚底蘊與蓬勃生機。

文化部說明，此次特別邀請2024文化奧運台灣館主視覺設計師顏伯駿，創作嶄新視覺意象設計，並以「文化標籤（Culture Tag）」為核心概念，融合旗幟意象與幾何語彙，巧妙隱含字母T（Taiwan）與E（Europe）。

視覺意象加以運用象徵文化部牽牛花意象的紫色，以及歐盟旗幟金星元素的黃色，呼應透過歐洲台灣文化年演映系列活動，突顯我國自由與人權價值，並結合歐洲學術單位夥伴文化量能，與歐洲社會展開深度對話。