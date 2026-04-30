護病比入法政府未承諾期程 35護團批空洞改革「520前宣布」

賴清德總統上任後提出護病比2年內入法政見，將於5月20日到期，賴總統日前急電衛福部長石崇良要求廣納各界意見，石崇良昨天對外宣布三班護病比年底前修法，但並未承諾實施日期。全台35個護理團體發布聯合聲明，拒絕空洞改革，要求三班護病比不應再延宕，應儘速進入具體推動階段，促請政府5月20日前明確宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，並以現行護病比比率入法。

護理團體3項訴求如下：

一、請政府於5月20日前明確宣布三班護病比納入《醫療機構設置標準》

依據賴總統2023年9月21日國政發表會中明確承諾，將三班護病比入法， 並於上任兩年內完成立法、任內落實配套措施。政府應於5月2 日總統就職二周年前，明確宣布將「三班護病比」納入《醫療機構設置標準》，正式啟動入法進程。

二、既有標準應直接入法，不得任意變更或重啟討論

衛福部已於113年3月1日公告三班護病比標準，係經長時間跨部會與各界討論所形成之專業共識。該標準既已完成公告程序，具備制度與政策基礎，依法應作為後續法規化之依據，不宜任意變更或重啟討論更不得倒退、不得打折。

三、如設緩衝期，須具備完整配套與約束機制

三班護病比制度攸關病人安全與醫療品質，屬國家應積極保障之公共利益， 制度推動如有過渡期間，應同步建立明確落實時程、資訊公開、稽核監測、 健保支付、人力補強及違規處理機制，避免制度流於形式，確保政策確實落地。

連署護理團體代表：

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴

中華民國急重症護理學會理事長葉淑玲

台灣心臟胸腔護理學會理事長李芳珊

台灣護理學會理事長廖美南

台灣私立醫療機構護理業務協進會理事長陳麗琴

台灣腫瘤護理學會理事長周繡玲

台灣專科護理師學會理事長童恒新

社團法人中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜

臺灣護理產業工會理事長羅運生

臺灣護理管理學會理事長李作英

台北市護理師護士公會理事長蕭淑代

高雄市護理師護士公會理事長陳麗琴

宜蘭縣護理師護士公會理事長吳寶琴

基隆市護理師護士公會理事長翁芝爾

新北市護理師護士公會理事長吳秋鳳

桃園市護理師護士公會理事長陳麗貞

新竹縣護理師護士公會理事長趙育玲

新竹市護理師護士公會理事長張慧蘭

苗栗縣護理師護士公會理事長解旻容

臺中市大臺中護理師護士公會理事長黃瑞芬

臺中市護理師護士公會理事長徐逸民

南投縣護理師護士公會理事長李世凱

彰化縣護理師護士公會理事長張惠君

雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟

嘉義縣護理師護士公會理事長朱翠萍

嘉義市護理師護士公會理事長林慈恩

大臺南護理師護士公會理事長李美慧

台南市護理師護士公會理事長王維芳

新高雄護理師護士公會理事長周嫚君

屏東縣護理師護士公會理事長賈佩芳

台東縣護理師護士公會理事長黃瑞蘭

花蓮縣護理師護士公會理事長葉秀真

澎湖縣護理師護士公會理事長張雅玲

金門縣護理師護士公會理事長林劭庭

連江縣護理師護士公會理事長林鈺燕