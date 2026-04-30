耳中風錯過黃金治療恐終生失聰 六旬男雞尾酒療法搶救聽力

彰化縣60歲張姓男子長期在塑膠射出工廠上班，半個多月前早上起床忽然頭暈，左耳耳鳴且好像被摀住，起初工作壓力大，身心放鬆和睡飽就會好，沒想到左耳聽力變得更差，就醫確診罹患俗稱「耳中風」，接受雞尾酒療法在兩周內聽力恢復得差不多。

張姓病患今回診時告訴醫護，他經營塑膠射出工廠30多年，現場環境噪音約80分貝，聽久了也就習慣了，半個多月前起床忽然頭暈、左耳像被進水又像被摀住一般悶塞，聽不清楚又耳鳴，起初以為業績壓力過大、睡眠品質不好，加上自覺有一點感冒，過幾天就會自行痊癒，但左耳聽力越來越差，別人在左側講話他「有聽沒有到」，即趕快就醫檢查。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，耳中風原因不明，張姓病人長期處於吵雜工作環境，可能造成高音頻聽力的退化，但無法直接證明與耳中風有關，如果情況允許，長期處於高噪音環境的人最好習慣戴耳塞，避免聽力受損。

許嘉方說，耳中風在醫學臨床上定義為3天內、連續3個頻率的聽力下降超過30分貝，且多數為單側發作，以40至60歲族群最常見，但近年呈現年輕化趨勢；大部分患者發生原因不明，推測與長期壓力、睡眠不足、免疫失調、血液循環障礙及病毒感染等因素有關，一旦發生必須搶時間治療，根據統計若錯過病發1周的治療黃金期，約三分之一患者將永久無法恢復聽力的。

彰化醫院醫療團隊第一時間安排張姓患者住院，接受核磁共振與抽血檢驗，排除神經瘤與腦部病變造成耳中風，即展開雞尾酒療法，注射高劑量類固醇和維生素B群以抑制內耳發炎並促進微循環，也納入高壓氧治療，密集做11次高壓氧治療同時中醫針灸刺激穴位，疏通經絡。

彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮指出，許多國際醫學文獻與研究報告支持高壓氧用於突發性耳聾的輔助治療，當患者進入高壓純氧的壓力艙內，體內血氧濃度大幅提升，有效突破內耳微血管循環障礙，直接供應至受損組織，進而顯著改善耳中風造成的聽力問題；另有研究顯示，耳中風發病後越早接受高壓氧治療，相對成效較好。