橋頭糖廠百頃森林就是國家級都市林 環團喊話賴總統阻止新市鎮毀林
總統府國家氣候變遷對策委員會將於下午登場，聚焦水治理、綠蔭倍增計畫。不過，森林城市協會、台灣樹人會等今聚集總統府前控訴，在賴總統高喊推動國家級都市林之際，生態豐富的高雄橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，呼籲賴總統下午公開宣示橋頭糖廠百頃森林就是政府想打造的「國家級都市林」。
51個民間團體、政黨今冒雨在總統府前集結搶救橋頭糖廠百頃森林，逾4000人連署盼將180公頃的糖廠螢火蟲森林納入「國家級都市林計畫」保留，為台灣留下第一座「國家級螢火蟲都市林」。
森林城市協會理事長莊傑任說，賴總統日前兩度宣示將推動「國家級都市林計畫」，增加氣候變遷調適韌性，今天下午將召開的總統府氣候變遷委員會，也預計公告「都市林國家調適計畫」具體政策。
他指出，高雄「橋頭糖廠百頃森林」是全台唯一搭捷運就可觀賞近千隻螢火蟲的都市林，有瀕危的環頸雉、糖廠百年歷史與老樹群，內政部國土署卻依1992年核定過時的高雄新市鎮計畫，要將如此重要的都市林變更成建地、開闢60米道路，不只違背賴總統「國家級都市林」政策，也突顯高雄市長陳其邁簽署「柏林城市自然公約」的荒謬。
團體們冒雨在凱道上向賴總統喊話。莊傑任說，如果賴總統希望任期內完成的政績是可以看的、立刻感受得到的，「橋頭糖廠百頃森林」就是現成政績;再者，森林裡面的滯洪量，等於典寶溪花了17年做了3座滯洪池的總量，毀掉森林，等於過去17年全部打掉重來。
他也質疑，計畫旁邊建地高達350公頃，根本就不缺建地，高雄市人口連續9年負成長，去年人口減少1.2萬，試問「20萬人才住得滿的空城，將變成中國式鬼城，還需要再把180公頃都市林毀掉嗎？」
莊傑任強調，團體不是反開發，而是新市鎮計畫幾乎沒有留下森林，切割得亂七八糟，團體的藍圖，周邊一樣有路網、有城市，但留了這座180公頃的橋頭糖廠螢火蟲森林，就像紐約中央公園，
搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人柳景文也說，在賴總統府高呼推動國家級都市林之際，橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，「這是非常大的政策矛盾」。台灣樹人會秘書長潘翰疆則說，爭議並非只有在橋頭糖廠，全國都市計畫區域有非常多台糖的造林地，建議應統合盤點，在都市開發規畫時，統一保留森林作為國家級都市林。
團體說明，糖廠森林與賴總統有一份特別情份連結，這裡也是賴總統就讀萬里國中老師，朱朝基老師、錢晶瑩老師一生守護的森林，呼籲總統一同守護。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。