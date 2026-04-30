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橋頭糖廠百頃森林就是國家級都市林 環團喊話賴總統阻止新市鎮毀林

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
森林城市協會、台灣樹人會、綠黨、台灣基進黨、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、時代力量決策委員王煦惠今在總統府前集結，盼將180公頃的糖廠螢火蟲森林，納入「國家級都市林計畫」保留。記者葉冠妤/攝影
森林城市協會、台灣樹人會、綠黨、台灣基進黨、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、時代力量決策委員王煦惠今在總統府前集結，盼將180公頃的糖廠螢火蟲森林，納入「國家級都市林計畫」保留。記者葉冠妤/攝影

總統府國家氣候變遷對策委員會將於下午登場，聚焦水治理、綠蔭倍增計畫。不過，森林城市協會、台灣樹人會等今聚集總統府前控訴，在賴總統高喊推動國家級都市林之際，生態豐富的高雄橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，呼籲賴總統下午公開宣示橋頭糖廠百頃森林就是政府想打造的「國家級都市林」。

51個民間團體、政黨今冒雨在總統府前集結搶救橋頭糖廠百頃森林，逾4000人連署盼將180公頃的糖廠螢火蟲森林納入「國家級都市林計畫」保留，為台灣留下第一座「國家級螢火蟲都市林」。

森林城市協會理事長莊傑任說，賴總統日前兩度宣示將推動「國家級都市林計畫」，增加氣候變遷調適韌性，今天下午將召開的總統府氣候變遷委員會，也預計公告「都市林國家調適計畫」具體政策。

他指出，高雄「橋頭糖廠百頃森林」是全台唯一搭捷運就可觀賞近千隻螢火蟲的都市林，有瀕危的環頸雉、糖廠百年歷史與老樹群，內政部國土署卻依1992年核定過時的高雄新市鎮計畫，要將如此重要的都市林變更成建地、開闢60米道路，不只違背賴總統「國家級都市林」政策，也突顯高雄市長陳其邁簽署「柏林城市自然公約」的荒謬。

團體們冒雨在凱道上向賴總統喊話。莊傑任說，如果賴總統希望任期內完成的政績是可以看的、立刻感受得到的，「橋頭糖廠百頃森林」就是現成政績;再者，森林裡面的滯洪量，等於典寶溪花了17年做了3座滯洪池的總量，毀掉森林，等於過去17年全部打掉重來。

他也質疑，計畫旁邊建地高達350公頃，根本就不缺建地，高雄市人口連續9年負成長，去年人口減少1.2萬，試問「20萬人才住得滿的空城，將變成中國式鬼城，還需要再把180公頃都市林毀掉嗎？」

莊傑任強調，團體不是反開發，而是新市鎮計畫幾乎沒有留下森林，切割得亂七八糟，團體的藍圖，周邊一樣有路網、有城市，但留了這座180公頃的橋頭糖廠螢火蟲森林，就像紐約中央公園，

搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人柳景文也說，在賴總統府高呼推動國家級都市林之際，橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，「這是非常大的政策矛盾」。台灣樹人會秘書長潘翰疆則說，爭議並非只有在橋頭糖廠，全國都市計畫區域有非常多台糖的造林地，建議應統合盤點，在都市開發規畫時，統一保留森林作為國家級都市林。

團體說明，糖廠森林與賴總統有一份特別情份連結，這裡也是賴總統就讀萬里國中老師，朱朝基老師、錢晶瑩老師一生守護的森林，呼籲總統一同守護。

森林城市協會理事長莊傑任向賴清德總統喊話，盼賴總統在下午舉行的總統府國家氣候變遷對策委員公開宣示橋頭糖廠百頃森林就是「國家級都市林」。記者葉冠妤/攝影
森林城市協會理事長莊傑任向賴清德總統喊話，盼賴總統在下午舉行的總統府國家氣候變遷對策委員公開宣示橋頭糖廠百頃森林就是「國家級都市林」。記者葉冠妤/攝影

內政部國土署依1992年核定的高雄新市鎮計畫，要將橋頭糖廠遭邊占地180公頃變更成建地、開闢60米道路。圖／森林城市協會提供
內政部國土署依1992年核定的高雄新市鎮計畫，要將橋頭糖廠遭邊占地180公頃變更成建地、開闢60米道路。圖／森林城市協會提供

總統府 氣候變遷 高雄

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