皮克敏職場散步種樹 國健署籲中小企業促健康

手遊Pikmin Bloom帶動散步種花與養皮克敏熱潮，台灣企業拚創意促健康職場，推走萬步換種一棵樹；勞工每天逾1/3時間在職場度過，國健署鼓勵中小企業扛起守護員工健康責任。

衛生福利部國民健康署今天舉行記者會，宣布攜手勞動部職業安全衛生署、運動部全民運動署啟動「績優健康職場與優良推動人員評選活動」，今年下修參與門檻，新增加助慢性病控管的工作對策獎勵，號召全台企業協助員工進行健康管理，全面推動健康職場升級轉型。

國健署長沈靜芬在致詞時提到，不諱言台灣青壯年族群工作時間通常很長，職場健康推動刻不容緩，台灣有許多中小企業，在有限資源下參與健康促進，必須提供足夠動機；今年首度與運動部合作，希望將運動概念融入企業環境，結合人工智慧等快速發展科技，共同打造健康職場。

台灣自2025年起正式邁入超高齡社會，勞動力面臨少子化與高齡化的雙重壓力。據統計，45至64歲的工作年齡人口在2022年比重為43%，預計2070年將上升至49%。國健署社區健康組長劉家秀提醒，隨著年齡增長，慢性病風險也隨之增加，工作年齡人口的主要死因多為慢性疾病。

台灣10大死因中，7項與慢性疾病相關，過重與肥胖是慢性病風險之一，劉家秀說，根據國健署114年健康促進統計年報，全體人口過重與肥胖比例達52.6%，其中男性更高達61.1%。特別是35歲以上男性，過重與肥胖比例最高；女性則以50歲以上者超過三成過重或肥胖。

劉家秀表示，這些現象主要與身體活動不足及蔬果攝取偏低有關。鼓勵中小型企業推動健康管理，針對員工人數99人以下、資源較少的職場，今年度增加「健康促進啟動職場」，降低參與門檻，鼓勵中小型企業自主盤點健康風險，落實改善措施，逐步建立系統性健康管理模式。

此外，劉家秀提到，今年更於群體健康守護獎增加慢性病群體，鼓勵職場能提供慢性病員工彈性工時、遠距工作等措施，避免員工無法請假治療，而造成疾病惡化。首度與運動部全民運動署合作，將運動企業認證納入評選加分項目，透過資源整合，強化精準與智慧健康管理概念。

宏碁資訊是114年度獲健康智慧創新獎得主，今天在記者會分享，將健康和ESG（環境保護、社會責任、公司治理）結合，推出大健走活動，員工每走1萬步，還能轉化為實際的減碳與植樹成果，以及「瘦Eazy減重賽」，共計95人參與，創下總減重88公斤、腰圍減少485公分的成果。