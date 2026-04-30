健康幣上線延後 國健署：新上線時間尚未宣布

衛福部原訂今年4月推出的「健康幣」政策，近期傳出上線時程將往後調整，具體新上線時間尚未宣布。國健署長沈靜芬強調，相關制度設計與數位整合已逐步成形，部長也於4月28日親自召開健康幣的專家諮詢會議，當中有一些重要的決策，包含適用對象、積分方式等。

沈靜芬說，健康存摺App內將累計「健康積分」，目前第一階段採行18歲以上成人優先加入，而列入健康幣積分的部分，涵蓋成人預防保健、BC肝炎篩檢，以及癌症的篩檢、疫苗注射、規律運動等健康行為。在首次加入健康幣時，一登入即可獲得初始點數，另填寫生活型態問卷也會累積分數，可轉換為健康幣。

沈靜芬說，透過點數機制鼓勵民眾參與預防保健，不過健康幣制度並非單一系統，而是結合現有健康存摺與Health Go App雙平台運作。未來民眾可在健康存摺中查看累積點數，並透過Health Go進一步參與健康促進活動。而兩大系統之間的資料介接、資安與技術整合仍在進行中，成為目前上線延後的主因之一。

此外，衛福部也正積極與外部企業洽談合作，盼將健康幣機制延伸至更多應用場域，例如企業健康管理平台或保險服務，擴大誘因並提升民眾參與度。沈靜芬說，跨系統與跨部門整合涉及高度技術門檻與資安要求，因此須審慎推進。

除了健康幣政策，台灣在公共衛生領域持續與國際接軌。沈靜芬說，賴清德總統已於去年底宣布達成C型肝炎消除目標，並已向World Health Organization西太平洋地區提交國家報告。今年5月，衛福部也將率團參與World Health Assembly（WHA），並在相關論壇中分享台灣消除C肝的策略與經驗，展現公共衛生治理成果。