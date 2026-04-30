快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

大腸癌年輕化！糞便1形狀要小心 醫揭隱藏警訊：腫瘤壓迫

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師麥可・切奇尼指出，自1990年代以來，50歲以下患者的比例明顯增加。 示意圖／ingimage
醫師麥可・切奇尼指出，自1990年代以來，50歲以下患者的比例明顯增加。 示意圖／ingimage

近年來，大腸直腸癌在年輕族群中的發生率持續攀升，引發醫界關注。耶魯癌症中心胃腸道癌症中心的結直腸計畫共同主任、腫瘤內科醫師 麥可・切奇尼（Michael Cecchini）指出，自1990年代以來，50歲以下患者的比例明顯增加，雖然確切原因尚未釐清，但普遍認為與現代生活型態及環境因素有關。

根據「BuzzFeed」報導，在此趨勢下，醫師呼籲民眾提高警覺，尤其要認識早期可能出現的身體警訊。其中，一項近期在社群媒體上引發討論的症狀「鉛筆狀糞便」，意即糞便變得異常細長，被視為潛在但常被忽略的警訊之一。

切奇尼說明，當腫瘤出現在結腸末端，或沿著腸道內壁生長時，可能壓縮腸道空間，導致排出的糞便變細。不過，匹茲堡大學醫學院胃腸科副教授、UPMC 腸胃科醫師傑佛瑞・杜克（ Jeffrey Dueker ）也強調，這並非最常見症狀，但若屬於「持續出現的新變化」，就值得特別注意。

除了糞便變細之外，大腸直腸癌較常見的警訊還包括糞便帶血、腹部疼痛、不明原因體重減輕，以及排便習慣改變（如次數增減或性狀改變）。值得注意的是，有些患者在早期甚至沒有任何明顯症狀。

一位TikTok使用者分享，她注意到自己的糞便比平常細，並伴隨其他警訊症狀，如不明原因體重減輕與腹瀉。她一開始以為只是腸躁症，因此沒有立刻就醫。直到後來就診時，已被診斷為第四期大腸癌

切奇尼提醒，許多年輕人容易將這些症狀誤認為痔瘡或腸躁症，而延誤就醫。但事實上，這些疾病可能同時存在，或背後潛藏更嚴重的問題。因此，一旦出現相關異常，應儘早諮詢醫師。

在預防與早期發現方面，定期篩檢仍是最有效的方法。目前多數建議從45歲開始接受大腸鏡或糞便檢查。但若有家族病史（尤其直系親屬在50歲前確診）、發炎性腸道疾病、曾接受腹部或骨盆放射治療，或具有特定遺傳風險者，應考慮提早篩檢。

杜克強調，出現上述症狀並不代表一定罹患癌症，但這些都是身體發出的重要訊號。透過及早檢查與診斷，不僅能提高治療成功率，也大幅增加治癒機會。

根據癌症知識館指出，大腸癌病人的糞便可能會因為含有血液、黏液，而呈現暗紅色或黑色，如果腫瘤位置靠近肛門也可能會隨著糞便排出鮮紅色的血液，也就是血便。

糞便的顏色會受到飲食、藥物及多種因素影響，顏色異常不代表罹患大腸癌。但若糞便持續異常超過2週，並伴隨體重下降、腹痛、排便習慣改變等狀況，建議至大醫院進行詳細檢查。

大腸癌 癌症 廁所 排便 痔瘡

延伸閱讀

出國一週都住同間飯店？過來人曝成本差很大：會願意換地方

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽！研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

辣油罐成「蟑螂浴缸」！ 麵店老闆親上火線道歉停業清消 顧客選擇不追究

用錯30年？「救命藥變毒藥」醫師揭藥膏NG用法 超多人做錯

相關新聞

報稅季勞動部揭「隱藏版節稅術」 夫妻自提退休金 省3萬元稅金

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，而且節稅效果明顯，也提醒勞工如果民國114年有自提退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，

高鐵無線電遭盜接…立委曝系統19年未換7道驗證無效 交通部出手了

台灣高鐵公司驚爆4月5日清明連假疏運期間手持無線電遭「盜接」啟動告警，操控3列營運列車行駛中臨時停車，立委李昆澤說，高鐵無線電系統建置迄今已19年，設有7道驗證程序仍被盜接是非常嚴重的事，應檢視軟硬體

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

台灣高鐵清明連假疏運期間驚傳無線電系統遭盜接，導致營運中的列車被迫緊急剎車，列車被延誤48分鐘，檢警循線抓到嫌犯是正就讀大學的林姓男子，涉嫌複製高鐵專用的Tetra無線電通訊參數，發送虛假的緊急訊號，

傳桃捷、桃市消防局無線電也遭殃 桃捷澄清：未受害、無影響

台灣高鐵傳出無線電系統遭「盜接」，影響3列車正常行駛，檢警目前鎖定一名男大生涉案，外傳桃園捷運公司、桃園市消防局的無線電系統也遭殃，但桃捷公司表示無此事，近期列車就正常運行，無異常訊號干擾。

「稅制矛盾」批公勞保納入課稅「剝兩層皮」 全教總籲修法

明天是五一勞動節，同時也進入報稅季。教團與朝野立委指出，現行制度將具強制性的社會保險與商業保險併入同一列舉扣除額，未反映性質差異，導致最基礎的第一層社會保險須與商業保險合併計算，形成不公平現象，今天召

大腸癌年輕化！糞便1形狀要小心 醫揭隱藏警訊：腫瘤壓迫

近年來，大腸直腸癌在年輕族群中的發生率持續攀升，引發醫界關注。耶魯癌症中心胃腸道癌症中心的結直腸計畫共同主任、腫瘤內科醫師 麥可・切奇尼（Michael Cecchini）指出，自1990年代以來，5

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。