大腸癌年輕化！糞便1形狀要小心 醫揭隱藏警訊：腫瘤壓迫

近年來，大腸直腸癌在年輕族群中的發生率持續攀升，引發醫界關注。耶魯癌症中心胃腸道癌症中心的結直腸計畫共同主任、腫瘤內科醫師 麥可・切奇尼（Michael Cecchini）指出，自1990年代以來，50歲以下患者的比例明顯增加，雖然確切原因尚未釐清，但普遍認為與現代生活型態及環境因素有關。

根據「BuzzFeed」報導，在此趨勢下，醫師呼籲民眾提高警覺，尤其要認識早期可能出現的身體警訊。其中，一項近期在社群媒體上引發討論的症狀「鉛筆狀糞便」，意即糞便變得異常細長，被視為潛在但常被忽略的警訊之一。

切奇尼說明，當腫瘤出現在結腸末端，或沿著腸道內壁生長時，可能壓縮腸道空間，導致排出的糞便變細。不過，匹茲堡大學醫學院胃腸科副教授、UPMC 腸胃科醫師傑佛瑞・杜克（ Jeffrey Dueker ）也強調，這並非最常見症狀，但若屬於「持續出現的新變化」，就值得特別注意。

除了糞便變細之外，大腸直腸癌較常見的警訊還包括糞便帶血、腹部疼痛、不明原因體重減輕，以及排便習慣改變（如次數增減或性狀改變）。值得注意的是，有些患者在早期甚至沒有任何明顯症狀。

一位TikTok使用者分享，她注意到自己的糞便比平常細，並伴隨其他警訊症狀，如不明原因體重減輕與腹瀉。她一開始以為只是腸躁症，因此沒有立刻就醫。直到後來就診時，已被診斷為第四期大腸癌。

切奇尼提醒，許多年輕人容易將這些症狀誤認為痔瘡或腸躁症，而延誤就醫。但事實上，這些疾病可能同時存在，或背後潛藏更嚴重的問題。因此，一旦出現相關異常，應儘早諮詢醫師。

在預防與早期發現方面，定期篩檢仍是最有效的方法。目前多數建議從45歲開始接受大腸鏡或糞便檢查。但若有家族病史（尤其直系親屬在50歲前確診）、發炎性腸道疾病、曾接受腹部或骨盆放射治療，或具有特定遺傳風險者，應考慮提早篩檢。

杜克強調，出現上述症狀並不代表一定罹患癌症，但這些都是身體發出的重要訊號。透過及早檢查與診斷，不僅能提高治療成功率，也大幅增加治癒機會。

根據癌症知識館指出，大腸癌病人的糞便可能會因為含有血液、黏液，而呈現暗紅色或黑色，如果腫瘤位置靠近肛門也可能會隨著糞便排出鮮紅色的血液，也就是血便。

糞便的顏色會受到飲食、藥物及多種因素影響，顏色異常不代表罹患大腸癌。但若糞便持續異常超過2週，並伴隨體重下降、腹痛、排便習慣改變等狀況，建議至大醫院進行詳細檢查。