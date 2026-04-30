胰島素阻抗與12癌症風險上升顯著相關 台中榮總：「AI-IR」可預測

台中榮總與日本東京大學研究團隊共同研究發現，胰島素阻抗與至少12種癌症風險上升具有顯著關聯，整體風險平均增加約25%。研究2月已發表在「Nature Communications」國際期刊，且兩研究單位進一步利用中榮開發的「AI-IR」人工智慧預測工具，只需要運用9項臨床參數，即可有效預測民眾是否具有胰島素阻抗，並進一步分析胰島素阻抗患者罹患心血管疾病與癌症的風險。

台中榮總數位醫學部主任、過敏免疫風濕科醫師陳信華解釋，胰島素阻抗是指身體對胰島素反應變差，導致血糖調控出現問題。當有胰島素阻抗時，身體為了控制血糖分泌更多的胰島素，過多的胰島素不僅會促進細胞生長，也會促進脂肪合成、抑制分解，使脂肪更容易堆積，進而刺激子宮內膜細胞增生，包含腫瘤細胞在內，且這種風險即便在體重正常的胰島素阻抗患者身上依然存在。

研究顯示，風險增幅最高的是子宮內膜癌，增加達134%、腎癌55.7%、食道癌46.4%、胰臟癌29.1%、大腸癌17.6%與乳癌13.5%；另有腎盂癌、小腸癌、胃癌、肝膽癌、白血病及肺癌也被發現存在潛在關聯。此研究共統計歐洲37萬多名參與者，年齡介於40至69歲。

陳信華說，胰島素阻抗被認為是癌症的潛在風險因子，但過去缺乏大規模流行病學證據直接證實兩者關聯，原因是臨床上要辨別胰島素阻抗並不容易。如今透過AI-IR，可提供具實用性的評估方式，也為胰島素阻抗與癌症風險之間的關聯提供群體研究證據。至於胰島素阻抗是透過那些機轉影響癌症，尚待更多研究說明。

他說，「AI-IR」人工智慧最大的臨床價值在於僅需9項臨床常見參數即可進行綜合判斷，包括年齡、性別、種族、身體質量指數（BMI），以及空腹血糖、糖化血色素（HbA1c）、三酸甘油酯、總膽固醇與高密度脂蛋白膽固醇（HDL）等5項基層醫療中例行檢查的血液指標。

另一突破在於它能捕捉到傳統BMI篩檢可能遺漏的代謝異常。許多體重正常的人可能仍患有胰島素阻抗，也就是所謂的「正常體重肥胖」，而AI-IR能夠在問題惡化前精準識別出這些隱藏的高風險族群，讓醫療介入，能從「治療疾病」提前至「預防發生」。

陳信華建議，民眾應更加重視代謝健康，除了監測糖化血色素，維持高纖植物性飲食、每周150分鐘中度有氧運動以及2天重量訓練，不僅能改善胰島素阻抗，更是預防心血管疾病、糖尿病及多種癌症的有效方法。