男大生盜接高鐵無線電害停駛 專家籲清查動機、是否是集團行為

台灣高鐵行控中心驚傳今年清明連假期間，無線電系統遭男大生非法盜接，引發列車緊急停車事件。消基會交通委員會召集人李克聰今天說，此類型案件非常少見，他認為需要了解犯案者動機，是否為個人甚至為集團所為？軌道運輸部分也需全面檢視並強化風險預防，以「安全第一」為最優先考量。

有媒體報導，據了解，無線電盜接受害的不僅高鐵，桃捷、新北及桃園地方消防局也都曾遭盜接。本報詢問桃園消防局，消防局目前還在查證中，尚未有最新回應。

針對高鐵驚傳無線電系統遭盜接，已讓各界憂心軌道運輸安全。李克聰說，在案發初期，若相關單位無法即時掌握無線電遭介入的程度與技術細節，為了確保行車安全並防範未知的通訊干擾，高鐵應採取最嚴謹的應變措施，暫時停駛有其必要性。

李克聰表示，針對非法盜接的涉案者，首要是了解其作案動機，到底目的為何？是個人還是集團行為？尤其現在傳出不光是高鐵，還有其他政府與捷運單位也受害，在作案動機查明之前，相關單位必須要強化風險預防，全面檢視該如何防範與優化。

李克聰認為，無線電盜接威脅難以預測，他也建議高鐵等單位必須從此案件出發，全面審視還有可能有哪些行車風險？由於通訊系統錯亂，不只是營運被迫停駛，更憂心是否會破壞其他攸關行車安全保障的機制與功能，應深入檢視無線電系統與其他安全系統的關聯性，嚴防盜接行為進一步侵入、破壞行車系統。