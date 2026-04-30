高鐵無線電遭盜接…立委曝系統19年未換7道驗證無效 交通部出手了

台灣高鐵公司驚爆4月5日清明連假疏運期間手持無線電遭「盜接」啟動告警，操控3列營運列車行駛中臨時停車，立委李昆澤說，高鐵無線電系統建置迄今已19年，設有7道驗證程序仍被盜接是非常嚴重的事，應檢視軟硬體及密碼更新；交通部表示，正在釐清內部問題、外部控制及竊取密碼等問題。

高鐵行控中心在4月5日清明連假疏運收假日晚間11時23分，突接獲維修部門所守某手持無線電於台中段發布告警，3列行駛中的列車緊急停煞，導致後續有12至20分鐘的延誤，巡查後發現路線並無異狀，更發現發出告警的手持無線電就放置在六家基地內保管櫃，持有員工正在休假。

高鐵聯繫上發訊者後，對方告知因放置口袋誤觸，人在左營基地內，並非發布告警的台中路段，高鐵發現情況不對勁隨即報警。

李昆澤今於立法院交通委員會質詢，針對高鐵今年4月發生無線電遭人盜接並發出告警，造成3班列車停駛的案件，初步認定有外部狀況，但其實內部也有問題。

李昆澤說，高鐵無線電自2007年建置迄今已19年未更換，質疑使用7道驗證程序是否變更過密碼及落實更新，據他所知，部分交通單位每3個月就會更新1次密碼。

李昆澤強調，過去破解公家機關無線電多是竊聽或干擾，很少發生控制的狀況，此次高鐵情況非常特殊，若能破解甚至控制是非常嚴重的事情，交通部須嚴肅面對此問題。

李昆澤進一步說，不僅是高鐵，包含台鐵或捷運等各軌道系統的無線電安全及使用狀況，交通部及鐵道局都要調查，確保軌道系統無線電安全，必要時更要做進ㄧ步的防堵。

對此，交通部長陳世凱表示，當下發生狀況時，本以為是高鐵無線電遭竊取，後來發現並非竊取，而是訊號被有心人士盜錄使用，高鐵公司馬上報警，現在檢警已在調查，桃園地檢署也在調查該案，不管是內部的問題或外部的控制、竊取相關密碼等，都在釐清。

鐵道局長楊正君說，高鐵無線電系統雖然是2007年建置，但屬於鐵路專用的通訊系統相關設備與密碼驗證機制，高鐵公司都有定期處理，鐵道局也將會向高鐵公司了解，並要求該更新就必須更新。

此外，李昆澤也要球，工程會未來也要針對無線電要有更嚴格的採購規範，包含軍警用的無線電涉及國家安全。

工程會主委陳金德回應，採購法有相關規定，採購機關可以基於國安或治安，在契約中做必要限制，包括採購單位等都會加強。