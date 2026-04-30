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衛福部5月新制明上路 放寬癌症、特定藥品限制…新冠疫苗全民接種這時開始

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部今公布今年5月起實施多項攸關民眾權益重大醫療給付新制，包含放寬門診靜脈抗生素治療方案5天變7天、新冠疫苗擴大全民接種至7月31日止、新增癌症用藥及相關專科用藥健保暫時性支付或正式給付，以減輕患者經濟負擔。本報資料照片
衛生福利部今公布今年5月起實施多項攸關民眾權益重大醫療給付新制，包含放寬門診靜脈抗生素治療方案5天變7天、新冠疫苗擴大全民接種至7月31日止、新增癌症用藥及相關專科用藥健保暫時性支付或正式給付，以減輕患者經濟負擔。本報資料照片

衛生福利部今公布今年5月起實施多項攸關民眾權益重大醫療給付新制，包含放寬門診靜脈抗生素治療方案5天變7天、新冠疫苗擴大全民接種至7月31日止、新增癌症用藥及相關專科用藥健保暫時性支付或正式給付，以減輕患者經濟負擔。 

健保署因應過年期間放寬門診靜脈抗生素治療（OPAT）獎勵方案天數，許多治療期較長民眾因此受惠，本次修訂將現行支付規範之治療計畫上限由 5 天放寬調整至 7 天，以配合臨床實務需求並優化病人照護流程，且並未擴大適用範圍，故預期不致產生額外財務影響。

疾管署也為防範國內夏季可能疫情，提升對重症高風險族群的健康保護，參考國際接種建議及經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，開放滿6個月以上全民接種新冠疫苗措施再延長至今年7月31日止，呼籲符合接種條件民眾踴躍接種，建立免疫保護力。

針對視網膜靜脈阻塞續發黃斑部水腫（CRVO及BRVO）病人，健保署調整含faricimab成分藥品Vabysmo solution for intravitreal injection（羅視萌注射劑）支付價格及其藥品正式健保給付規定，Vabysmo可延長給藥間隔，預估治療人數第1年至第5年約352眼至1758眼，藥費約0.27至1.72億元，每眼每年藥費約9.8萬元，財務衝擊約節省1.4萬至9.7萬元。

而有斑塊性乾癬(PsO)、活動性乾癬性關節炎(PsA)及活動性僵直性脊椎炎(AS)的成人病人的IL-17 抑制劑bimekizumab（本能適），可提供患者多一個選擇，預估治療人數第1年至第5年約362至1365人，預估藥費約0.99至3.65億元，人年藥費約34至50萬元，財務衝擊約3至1603萬元，屬於正式健保給付。

針對結締組織病變導致肺動脈高血壓的成人病人，新增macitentan/tadalafil（奧欣威）複方新藥給付，預估治療人數第1年至第5年約167至482人，預估藥費約1.23至3.54億元，人年藥費約73萬元，財務衝擊節省約0.5至1.19億元，屬於正式健保給付。

目前健保給付於復發難治型濾泡性淋巴瘤病人，治療選擇有限，且多需併用化療易有較多副作用，仍存在高度未滿足的醫療需求，因此公告異動含rituximab成分藥品Rixathon Concentrate for Solution for Infusion 100mg及500mg(洛希隆注射劑)，提供先前曾接受至少一線全身性治療復發性或難治性濾泡性淋巴瘤成人病人用藥，預估治療人數第1年至第5年約226至331人，人年藥費約97萬元，預估藥費約2.19至3.2億元，財務衝擊約0.99至0.79億元，屬於正式健保給付。

放寬ibrutinib（億珂）用於慢性淋巴球性白血病與被套細胞淋巴瘤的療程患者用藥，預估治療人數第1年至第5年約45至26人，預估藥費約0.22億元，屬於正式健保給付。

而癌症治針對BRAF V600E突變之轉移性結腸直腸癌成人病人，健保署首度公告暫予支付標靶藥物 encorafenib（迫癌癒），相較於標準治療可顯著延長存活期，預估第1年至第5年受惠人數約208至262人，預估藥費約2.32至2.92億元，人年藥費約112萬元，財務衝擊約2.15至2.72億元，屬於正式健保給付。

另針對PD-L1表現量達50%以上且無特定基因異常晚期非小細胞肺癌患者，則新增免疫治療藥物cemiplimab（力汰瘤）暫時性支付，臨床試驗顯示其在整體存活期與無惡化存活期均有顯著改善。預估治療人數第1年至第5年約68至93人，預估藥費約0.76至1.03億元，人年藥費約111萬元，財務衝擊約444至608萬元，屬於暫時性支付項目。上述咬品新制皆於5月1日正式上路。

健保署 健保 衛福部

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