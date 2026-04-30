少子高齡夾擊勞動力 久坐壓力外食3大惡習致慢性病上身

在少子化與高齡化雙重壓力下，台灣勞動力結構正快速轉變，如何維持員工健康、延長職涯壽命，成為企業永續經營的重要課題。國健署今天啟動「績優健康職場與優良推動人員評選」，強調「健康的員工，就是企業最重要的資產」，呼籲企業從職場著手，打造支持性健康環境，提升整體競爭力。

國健署長沈靜芬表示，青壯年的工作時間非常長，每天有超過3分之1的時間待在職場，如果久坐少動、外食頻率高、飲食不均衡、精神壓力大，容易導致肥胖及慢性病風險。台灣的經濟結構以中小企業為主，部分行業有超時工作的情形，增加員工心血管疾病與過勞的風險，應加強推動職場健康促進。

根據國發會推估，我國45至64歲勞動人口占比，將從2022年的43%攀升至2070年的49%，顯示工作人口持續高齡化。國健署社區健康組組長劉家秀表示，台灣已於2025年正式邁入「超高齡社會」，勞動力供給面臨嚴峻挑戰，在人力資源日益珍貴的情況下，企業若無法有效維持員工健康，勢必影響生產力與長期發展。

進一步觀察健康風險，劉家秀指出，國人十大死因中有7項與慢性疾病相關，且工作年齡人口主要死因亦以慢性病為主。此外，國人過重與肥胖比例高達5成以上，身體活動不足與蔬果攝取不足問題普遍，顯示健康隱憂早已存在於職場之中。

劉家秀說，這些慢性疾病多與生活型態相關，若未及早介入，將轉化為企業的隱性成本，包括缺勤、效率下降甚至提早退出職場。「勞工一天有超過3分之1時間在工作場所，職場是最關鍵的健康促進場域」。我國工作人口年齡減少，呈現高齡化，高齡勞工常伴隨慢性病，更應著重職場的健康管理和友善環境。

國健署今年的「績優健康職場與優良推動人員評選」以「智造健康、永續職場」為主軸，透過制度化推動與獎勵機制，引導企業建立健康管理系統。今年更下修參與門檻，新增「健康促進啟動職場」，鼓勵員工數99人以下的中小企業加入，逐步建立健康管理能力。

健康職場不再只是福利措施，而是與企業ESG（環境、社會、公司治理）密切結合，沈靜芬指出，透過跨部會合作，整合職業安全、健康促進與運動推廣資源，並引入AI與數據分析技術，企業可更精準掌握員工健康風險，例如導入AI健康平台，透過數據分級與個人化建議，從「被動預防」走向「主動管理」。

目前全台累計已有超過3萬6千家職場參與健康促進計畫，服務人數逾300萬人。隨著制度逐步成熟，健康職場不僅有助於降低醫療支出與缺勤率，更能提升員工向心力與企業形象。

勞動部職業安全衛生署組長張國明說，面對未來勞動力持續緊縮的趨勢，企業若仍將健康視為成本，將難以因應人口結構變化。唯有將員工健康視為核心資產，透過制度化與科技化管理，才能在競爭激烈的市場中站穩腳步。國健署也呼籲，從職場出發的健康行動，將是打造「健康台灣」的重要基石。