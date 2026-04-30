美國寬皮柑關稅降為10% 農業部：價格仍高於國產

根據台美對等貿易協定（ART），美國寬皮柑進口關稅由35%降為10%，外傳可能影響國產椪柑。農業部農糧署說，美國寬皮柑進口期間並非台灣柑橘產季，且降關稅後，價格仍高於國產椪柑。

農業部提出文字說明，「寬皮柑」主要為椪柑及砂糖橘等雜柑，茂谷柑屬雜交柑並不在此範圍。依據海關統計，「其他寬皮柑」近5年每年平均進口量6081公噸，其中自美國進口1115公噸，占台灣寬皮柑消費量的1%。

農業部說，台灣自美國進口寬皮柑期間為每年3至5月，並非台灣柑橘主要產季，顯示其定位僅為短期市場補充，與國產椪柑並無直接競爭關係。

另外，在價格上，美國寬皮柑與灣椪柑有明顯差距，農業部說，目前美國寬皮柑進口價格含稅約每公斤新台幣94元，即使未來關稅調降至10%，價格仍約77元，遠高於台灣產地價格約每公斤45元。

農業部表示，國產椪柑在新鮮度、風味及供應穩定性上具明顯優勢，且市場供應充足，國人消費仍以當季國產水果為主。此外，美國產品必須與南非、澳洲等進口來源競爭，對台灣柑橘產業影響輕微。

農業部說，ART目前尚未送立法院審議，國外寬皮柑進口關稅仍維持35%，農糧署將持續推動產銷履歷與可追溯制度，擴大國內行銷，並建立優質集團產區，全面鞏固國產柑橘競爭力，穩定農民收益。