桃機南跑道歲修作業完工 北跑道維護工程於第四季實施

桃園國際機場公司今天宣布，2026年南跑道歲修維護作業圓滿完工，北跑道歲修維護作業預計於今年度第四季進行。此次南跑道歲修透過專業調度，利用夜間跑道例行關閉維護時段施工，總計修繕面積約6,228平方公尺、瀝青鋪築總量達1,000餘噸。統計本次南跑道歲修實際執行9個工作日，作業期間以「隱形施工」落實跑道維護，工程期間航班零延誤、營運零影響。

機場公司表示，為確保歲修作業完善，機場公司自2025年12月2日起，即針對南跑道歲修召開多次專案會議縝密研商。本次南跑道歲修利用雙數日的凌晨1時至清晨6時30分之跑道例行關閉時段進行，採分段方式施作，並以飛航安全及不影響營運為最高原則。每次施工完成後，均於跑道開放前落實道面清理、機具清點及巡檢作業；並於隔日再次檢查確認前一日施工範圍刨鋪狀況良好後，持續推進後續工項。

機場公司指出，施工期間依每日天候、能見度及實際航機作業情形滾動檢討，雖然面臨降雨、濃霧等不利施工條件，或因航機作業時間、營運調度需要即暫停或改期施作等挑戰，施工團隊積極解決各項突發狀況，按部就班落實施工計畫，順利於本月22日完成南跑道歲修工程。

機場公司強調，飛航安全為最高標準，歲修作業進行期間秉持「嚴謹規劃、落實執行、航班零影響」三原則，感謝機場跨單位團隊通力合作。桃園機場每日起降航班逾700架次、服務約14萬人次，面對高頻次的航班起降，定期維護與營運順暢兩者必須兼顧，未來將持續推動預防性維護策略，確保機場跑道維持高品質服務，為旅客提供最安全可靠的環境。