「稅制矛盾」批公勞保納入課稅「剝兩層皮」 全教總籲修法

明天是五一勞動節，同時也進入報稅季。教團與朝野立委指出，現行制度將具強制性的社會保險與商業保險併入同一列舉扣除額，未反映性質差異，導致最基礎的第一層社會保險須與商業保險合併計算，形成不公平現象，今天召開記者會，呼籲立法院儘速完成《所得稅法》修法。

全教總理事長侯俊良表示，長期以來，我國所得稅制對於不同層級年金保險的保費扣除規定存在矛盾，第二層如勞退、私校退撫及公教退撫等提繳費用，可免納入所得課稅；第三層商業保險亦享有每人每年2萬4000元列舉扣除額。反觀最基礎的第一層社會保險，包括勞工保險、公教人員保險、軍人保險等強制提繳保費，卻要與商業保險保費併計，制度明顯失衡。

侯俊良說，第一層社會保險費已直接從薪資扣除，若再計入所得課稅，形同「一筆收入被剝兩層皮」。此外，將公保等強制費用擠進每年2萬4000元的商業保險列舉額度內，不僅大幅縮減原有額度，也嚴重減損鼓勵人民自購人身保險的政策美意。

國民黨立委林沛祥引述行政院主計總處資料指出，113年每戶可支配所得差距已達6.14倍，每人差距也達3.92倍，且仍在擴大，顯示整體經濟雖然成長，但成果並未平均分配，中產及基層族群的負擔反而愈來愈重。因此再度提出「公勞保提撥免稅」的主張，強調公勞保屬退休保障與基本安全網，非可支配所得，卻仍納入課稅，形同「一邊為未來存錢，卻還要先被課稅一次」，認為制度有檢討必要，若改列免稅，不僅可減輕民眾負擔，也有助強化社會安全保障，讓稅制更具溫度。

國民黨立委牛煦庭表示，保險分為具強制性的社會保險與任意投保的商業保險，性質不同；但現行《所得稅法》第17條將兩者同列列舉扣除額並共用2萬4000元額度，明顯沒有考量到這兩者的本質上的差異。較合理作法應將社會保險費改列免稅，以區隔兩者性質。

民進黨立委林宜瑾認為，設計一套合理稅制比普發現金更具建設性，強調社會保險為強制政策、保費自薪資扣除，若再課稅等同是在擴大國家政策對人民生活的影響。她將提出相關法案，期待在不遠的未來能夠儘速完成立法。