梅雨季衣服晾不乾發臭？家事達人曝搞定「2關鍵」快乾又省電

梅雨季來臨，連日降雨與高濕度環境讓不少民眾面臨衣物難以晾乾的困擾，特別是沒有陽台的租屋族與小家庭，更容易出現衣物久晾不乾、甚至產生悶臭味的情況。對此，家事達人486先生指出，台灣氣候本就偏濕，一旦遇到陰雨綿延或室內通風不良，晾衣效率便會明顯下降，而解決關鍵在於「空氣流動」與「濕度控制」。

486先生建議，晾衣前可先將衣物適度甩動，減少多餘水分殘留，同時在晾掛時保留適當間距，避免衣物過於密集而阻礙空氣流通。此外，若在室內晾衣，可搭配除濕機使用，並輔以循環扇或電風扇促進空氣對流，有助於加速水分蒸發，不僅能縮短晾乾時間，也能降低異味產生的機率。

他進一步指出，室內濕度過高不僅影響衣物乾燥，也會降低居家舒適度。近年部分空調設備已導入智慧濕度管理功能，透過感測器即時監測環境濕度，在除濕模式下同步調整溫度，使空間維持在較為舒適的濕度範圍。

針對急需當天穿著的衣物，486先生也建議，可考慮小型乾衣機作為輔助設備。目前市面上已有多款針對單身族與小家庭設計的迷你機型，具備體積小巧、不占空間的特點，同時支援低溫烘乾與防皺功能，在保護衣料的同時提升使用彈性，成為雨季備用的實用選擇。

他也提醒，室內晾衣最忌諱「時間拖長」。當衣物長時間處於半乾狀態時，便容易滋生細菌並產生異味。透過強化空氣流通、有效控制濕度，並搭配適當家電，才能真正達到快速乾燥且避免悶臭的效果，提升雨季居家生活品質。

使用除濕機搭配循環扇，可有效縮短晾衣時間。圖／486團購提供