兩岸直航 民航局：陸片面中止協商、任意指控才是破壞協議根源

兩岸直航問題近期成關注焦點，大陸國台辦昨指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以阻攔，批評民進黨政府「單方面破壞協議」；交通部民航局今回嗆，「大陸片面中止兩岸協商，才是破壞兩岸協議的根源所在」，並直指陸方未經查證任意指控，是不負責任的作為。

國台辦發言人陳斌華昨在記者會上回應相關問題時稱，兩岸空中直航協議是兩岸本著平等互利惠及民生原則達成的重要合作安排，理應得到雙方的共同維護，切實履行。

他指控民進黨當局「單方面破壞協議，隨意調整航點政策，將正規定期直航點，違規改為手續繁雜、條件苛刻的包機點，甚至即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔」，導致兩岸航空公司運營成本增加、兩岸同胞往返繁瑣不便。

此外，金門縣副縣長原訂前往廈門考察翔安機場與新四通銜接，但因陸委會審查未過而降級，陳斌華批「充分暴露民進黨當局以政治私利凌駕民生福祉的本來面目」。

對此，民航局今天以3點聲明回擊。民航局說，第一，疫情之後，世界各國航空客運的恢復，都是透過雙邊協商，循序漸進、分階段開放航點、航班。而中國大陸方面基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動、破壞兩岸協議的根源所在。

第二，疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，我國政府在充分考量業者及旅運需求，已開放15個定期航班航點，其航權容量班次計每周420班。

對於陸籍業者申請飛航定期航班，民航局表示，均依其申請需求予以核准同意，現行陸籍業者已飛航至每周197班，航權使用率達94.3%，未有阻擾其申請之情事。

第三，針對包機航點部分，自2023年3月以來，民航局迄未接獲業者的包機申請，而如接獲業者洽詢電話，均說明可依2023年3月17日本局公布的「兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明」，於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，並未有勸阻、不受理情形，陸方未經查證任意指控，是不負責任的作為。