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【重磅快評】茶葉管不了 陳駿季還想航拍管越南蔬菜？

聯合報／ 主筆室
綠委質疑越南進口大白菜、高麗菜洗產地獲取暴利，農業部長陳駿季表示要以航拍技術掌握越南蔬菜產地量，並納入同位素檢測。圖為賣場的越南進口高麗菜。圖／聯合報系資料照片
綠委質疑越南進口大白菜、高麗菜洗產地獲取暴利，農業部長陳駿季表示要以航拍技術掌握越南蔬菜產地量，並納入同位素檢測。圖為賣場的越南進口高麗菜。圖／聯合報系資料照片

綠委質疑大陸蔬菜透過越南產地入台，農業部長陳駿季稱將對越南航拍以掌握進口量，若超出就會啟動相關機制，還要納入同位素檢測。政府五年前開始稽查越南茶混充台灣茶，但混充情況已常態化，如今說要航拍掌握越南蔬菜產地，恐怕更是痴人說夢。 

美國花生低價銷台，如經烘焙、調味等加工，依照陳駿季的說法是「實質轉型」，即使原料是美國花生，成品也可標示「台灣製造」，外界質疑這是公然為美國花生洗產地，不僅農民欲哭無淚，消費者更有被「政府欺騙」的感覺。民進黨為轉移焦點，把矛頭指向大陸的蔬菜洗產地，用意不難揣測。

綠委邱議瑩昨天質詢，指有業者赴大陸採購大白菜、高麗菜、香菇等蔬菜，先將產品運至越南，換貨櫃再進口台灣，一個貨櫃可獲取暴利20萬至50萬元；她還說，要證明洗產地不難，因為越南前年進口高麗菜和大白菜達8萬公噸，但實際產量根本沒那麼多，而且不只蔬菜，大陸香菇也透過越南洗產地來台，全都進到團膳、學校營養午餐。

中國大陸生產的香菇、大白菜、高麗菜如透過越南洗產地入台，的確值得注意，但陳駿季不提進口蔬菜檢疫、病蟲害及市場產銷秩序，卻大談要以航拍技術掌握越南蔬菜產地量，並納入同位素檢測，令人懷疑政策的可行性。 

其中理由很簡單，以高單價的茶葉為例，坊間越南茶混充台灣茶販售時有所聞，而且規模龐大，儼然已成茶葉市場的黑心產業鏈，最主要是有可觀的利差；越南茶大盤進價一斤約200元，但混充台灣茶後標示台灣高山茶可賣到2000元以上，殺頭生意有人做，政府根本查禁不了。

農委會（今農業部）2021年底公布茶葉多重元素檢驗方法，並啟動大規模聯合稽查，並列為常態化專案，利用同位素技術進行市售與邊境查驗，但今年已是第五個年頭了，成效又如何? 

據統計，國內茶葉年產量僅約1.4萬噸，但市場需求逾4萬噸，每年茶葉進口3萬噸中至少有1.4萬噸是越南茶，坊間很難避免買到混充的越南茶，甚至連知名茶區曾被查獲「技術轉移」的越南混充茶，因技術日益提升，風味接近，一般消費者根本難以分辨。

連茶葉都管不好，陳駿季又畫大餅說要對越南產區航拍，透過產區計算產量掌握進口量，若超出就會啟動相關機制，針對「洗產地」較為嚴重的農產品，將把同位素檢測納入檢測，至於要從哪些品項開始，會進一步討論。

但現實的問題是，用航照掌握越南蔬菜產量會遭遇影像判讀與作物識別的困難，若農民採取混作或影像解析度不足，準確度會打折扣，作物生長週期與取像時點也會有周期偏差，難以精準估算，加上跨國執法與查核成本極高，境外監測缺乏實地查核，數據無法校正，挑戰行政部門的公信力。

再者，同位素檢測需建立完整產地數據資料庫，越南官方豈容台灣入境採樣？即便越南全產區都進行採樣，大陸地區產地要不要採樣？陳駿季說要納入強制性同位素檢驗，莫非把施政當作寫論文？還是只為政治服務而已？

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