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杉林溪遊園車墜谷意外 觀光署年底將公布管理指引

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年3月9日杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷意外引發國人關注。聯合報系資料照
今年3月9日杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷意外引發國人關注。聯合報系資料照

杉林溪遊園車發生墜落意外引發國人關注，由於缺乏全國一致的管理指引，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞，交通部觀光署今天表示，在研究案尚未完成前，會先全面檢查所有遊園車，今年底將公布指引提供各部會、地方政府及業者參考，以補強遊園車經營管理及檢查程序。

各地遊樂園與風景區不乏遊園車輛，像是新竹六福村動物園、台中市麗寶樂園、東勢林場森林遊樂區等。以今年3月9日杉林溪遊園車墜落意外釀1死7傷為例，該遊園車屬於甲類大客車，尺寸與坊間公車類似，因僅在園區內、非一般道路行駛，無需申請車牌，也未納入觀光旅遊業管理規則中應實施安全檢查的觀光遊樂設施範圍。

地方政府也指稱，遊園車不須掛車牌，未納入監理系統管理，現行觀光法規也未納管，缺乏全國一致的管理指引，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞。

立委陳素月今於交通委員會質詢時表示，杉林溪遊事故並非遊園車出事首例，去年4月4日宜蘭綠色博覽會也發生過遊園車煞車失靈釀1死1傷事故。

陳素月說，由於遊園車僅在園區內，並非行駛在一般道路，不受道路交通管理處罰條例管轄，也不受觀光署嚴格規範，只能靠業者自主管理，中央、地方政府督導，管理薄弱，儼然成為三不管地帶，對遊客安全沒有保障；另外，觀光署稱3月19日會召開審議會議，目前進度為何？

交通部長陳世凱表示，針對所有遊園車如何管理的研究案還在研究當中，盼方案出來後，除了觀光署主管的場域外，地方政府也能參考。

觀光署長陳玉秀說，去年就發現遊園車管理不夠嚴謹，因此發起研究案，很遺憾研究尚未完成就發生意外，由於研究案法規尚未完成，會先進行全面檢查。目前統計觀光遊樂業有25家，其中有遊園車輛業者有12家，其中僅1家尚未訂定相關管理規範，觀光署會積極輔導。

陳玉秀表示，遊園車車輛安全部分，當初出車就有相關保養辦法，現在要補強的是管理要點及檢查程序，現再已逐步補強，預計今年底就會完成相關管理規範指引，提供給其他部會及地方政府參考。

台中市 交通部 觀光署

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