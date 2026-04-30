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竹市「長照3.0」上路 攜手五大醫院打造出院零時差照護

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉辦「出院不慌張、長照一路幫」醫療銜接長照政策發布會，市長高虹安宣布竹市全面接軌中央「長照3.0」升級計畫。圖／新竹市府提供
新竹市府今舉辦「出院不慌張、長照一路幫」醫療銜接長照政策發布會，市長高虹安宣布竹市全面接軌中央「長照3.0」升級計畫。圖／新竹市府提供

新竹市政府今舉辦「出院不慌張、長照一路幫」醫療銜接長照政策發布會，市長高虹安宣布竹市全面接軌中央「長照3.0」升級計畫，攜手新竹台大、新竹馬偕、國軍新竹、新竹國泰及南門綜合醫院等五大醫院導入「入院即申請、專業速評估、出院即連結」服務模式，讓市民在住院期間即完成長照評估與服務銜接，實現「服務零時差、照顧無縫隙」目標。

高虹安表示，現今許多家庭在面對長者出院時，常因不清楚資源或流程繁瑣而倍感壓力，「長照3.0」的核心價值在於更精準、更即時，讓家屬在病患返家首日，就能獲得長照服務支援，實質減輕照顧支出與身心負擔，落實「老幼共好、健康安心」的施政策略。

高虹安指出，除強化醫療銜接，市府亦領先竹竹苗地區推動「互助喘息試辦計畫」，導入時間銀行概念，建立「值班1天、換取2天喘息」的互助機制，透過社區支持網絡，讓家庭照顧者能獲得實質休息與支持，讓照顧者不再孤軍奮戰。

衛生局長陳厚全說明，市府與轄內 5 家醫院緊密合作，由醫院出院準備服務個案管理師於住院期間即主動介入，協助病患與家屬進行照護需求評估，規畫返家後照顧模式，並完成長照等級認定及服務媒合，包含居家服務、交通接送、輔具申請及專業復能等，確保病患返家後即能銜接照顧資源。

居住在竹市的85歲吳姓婦人日前因腦中風入住醫院，家屬原對返家照顧感到無所適從，透過醫院出院準備服務團隊提前介入，不僅完成長照評估，也協助申請居家照顧床、輪椅及便盆椅等輔具，並安排交通接送與復能服務。出院當日即順利返家並銜接照護資源，讓家屬大幅減輕負擔。

新竹市長期照顧管理中心提醒，長者健康是家庭幸福的基石，如家中長者住院且預期返家後有照顧需求，建議善用醫院出院準備服務，提前完成長照評估，確保照顧無縫接軌。市府也將持續深化長照3.0政策，打造更完善的在地照顧網絡。

長照中心補充，凡實際居住竹市且符合資格者，包括65歲以上失能長者、55歲以上原住民、失智症患者（不限年齡）、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，皆可透過1966長照專線或至長照服務網站（https://ltc.hccg.gov.tw/）提出申請；如有相關疑問，亦可撥打03-5355283洽詢。

國軍 新竹 高虹安 長照

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