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台版紐約中央公園？高雄橋頭糖廠百頃森林 民團籲保留

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，參與者舉起賴清德、賴瑞隆、柯志恩的照片，希望總統、高雄市長參選人都能思考該議題。記者曾原信／攝影
民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，參與者舉起賴清德、賴瑞隆、柯志恩的照片，希望總統、高雄市長參選人都能思考該議題。記者曾原信／攝影

由森林城市協會等多個團體上午於凱達格蘭大道台北賓館前，呼籲保存高雄橋頭糖廠百年森林，倡議團體指出，總統府氣候變遷委員會明天將公告「都市林國家調適計畫」具體政策，賴清德總統曾兩度公開宣示將推動「國家級都市林計畫」，因此呼籲將180公頃的糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，效法紐約中央公園，為台灣留下第一座「國家級螢火蟲都市林」。

目前橋頭糖廠位於「橋頭新市鎮」計畫內，預計開發橋頭糖廠周邊一百多公頃造林地，因此引發地方團體憂心，現場參與者舉起賴清德總統照片，以及高雄市市長參選人民進黨籍的賴瑞隆及國民黨籍的柯志恩，希望能夠慎重考慮城市擁有百頃森林的重要性。

民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，參與者舉起賴清德總統的照片，呼籲總統應考慮讓都市更多綠地。記者曾原信／攝影
民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，參與者舉起賴清德總統的照片，呼籲總統應考慮讓都市更多綠地。記者曾原信／攝影

民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留。記者曾原信／攝影
民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留。記者曾原信／攝影

民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，希望能夠效仿紐約中央公園。記者曾原信／攝影
民間團體上午於凱道前，呼籲將180公頃的橋頭糖廠森林綠地，納入「國家級都市林計畫」保留，希望能夠效仿紐約中央公園。記者曾原信／攝影

賴清德 高雄市

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