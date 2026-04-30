快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

聽新聞
0:00 / 0:00

懶女人注意！營養師推睡前吃3食材「內在保養」 躺平也能變美

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師張語希指出，透過攝取香蕉、牛奶及堅果三種容易實踐的食材，可幫助日常中完成「內在保養」。示意圖／ingimage
營養師張語希指出，透過攝取香蕉、牛奶及堅果三種容易實踐的食材，可幫助日常中完成「內在保養」。示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，不少人下班後早已精疲力盡，對於繁複的保養程序感到力不從心。對此，營養師張語希透過臉書指出，其實保養不一定得仰賴「用擦的」瓶瓶罐罐，「吃對飲食」同樣能成為最自然、有效的方式。

她表示，人體在睡眠期間會進行大量的修復與代謝，是所謂的「黃金修復期」。若能在睡前適當補充營養，不僅有助於放鬆身心、提升睡眠品質，也能提供細胞修復所需的關鍵養分。她強調：「保養不一定要很複雜，長期累積每天的小選擇，就會看出差異。」

針對忙碌族群，張語希分享攝取香蕉牛奶及堅果三種容易實踐的飲食習慣，幫助在日常中完成「內在保養」：

一、香蕉助放鬆情緒

香蕉含有色胺酸，是合成血清素的重要原料，有助穩定情緒、舒緩壓力。她建議，午後或晚間適量攝取，可為入睡做好準備。

二、溫牛奶助眠修復

牛奶富含蛋白質與鈣質，前者是身體修復組織的重要來源，後者則有助肌肉放鬆。對於容易焦慮或失眠者，一杯溫牛奶有助提升入睡品質。

三、堅果補充營養

堅果含有鎂與維生素E，有助放鬆肌肉與維持肌膚健康。若夜間感到嘴饞，選擇堅果比高油高鹽零食更為健康。

張語希指出，許多人對繁瑣的保養程序感到疲乏，但往往忽略「內在營養」才是影響外在狀態的關鍵。她建議，與其追求複雜保養步驟，不如從日常飲食著手，透過簡單且持續的選擇，逐步改善身體狀態。她也提醒，這些方法並非速效，而是需要長期累積才能見效，但勝在容易執行、負擔低，適合現代生活節奏。

改善失眠困擾 可先從營養與作息調整著手

針對助眠食物的推薦與選擇，台中澄清醫院中港分院耳鼻喉科、功能營養醫學醫師徐毓婷指出，若調整生活後仍難以入睡，建議可從營養補充著手，透過飲食改善睡眠品質。

褪黑激素：調整生理時鐘關鍵

針對需輪班或作息不規律者，褪黑激素扮演重要角色。這種由腦中松果體分泌的荷爾蒙，主要在夜間分泌，有助於維持生理時鐘。研究顯示，適量補充褪黑激素可增加深度睡眠時間並改善品質。

日常飲食中，可透過攝取富含色胺酸與血清素的食物來幫助生成褪黑激素，包括番茄、洋蔥、黃瓜、櫻桃、香蕉，以及燕麥、米與玉米等穀類。

鎂：緩解焦慮、放鬆身心

醫師指出，鎂是人體重要的抗焦慮礦物質，與褪黑激素生成密切相關，同時能幫助肌肉放鬆。研究發現，失眠者體內鎂含量往往偏低。

建議可多攝取深色蔬菜、水果、全穀類，以及堅果與種子類食物，如杏仁與腰果，有助於補充鎂並提升睡眠品質。

胺基酸：穩定情緒、促進入睡

此外，特定胺基酸也對睡眠有幫助，包括離胺酸、甘氨酸與精胺酸。這些成分與腦內神經傳導物質有關，可幫助舒緩壓力與焦慮。

其中，離胺酸有助於調節血清素，甘氨酸可降低體溫促進入睡，精胺酸則能促進血管放鬆。這些營養素可從肉類、魚類、蔬菜（如菠菜、高麗菜）及水果（如香蕉、奇異果）中攝取。

徐毓婷強調，改善失眠應從生活習慣與營養補充雙管齊下，而非單一依賴藥物。若長期失眠或情況嚴重，建議尋求專業醫療協助，透過功能營養門診等方式進一步評估個人體質與需求。

失眠 睡眠 香蕉 牛奶 營養師

延伸閱讀

吃起來更開心！飛機餐「隱藏美味」視覺口味大勝 內行點法曝光

淡水沙崙海灘驚見拍「煙火婚紗」！攝影助理稱難拒絕挨轟 最高可罰15萬

家屬不滿磨藥隔日領掀波 德國人驚訝：台灣得小感冒竟能當天看診

勞動節改全國放假！家長哀號「一天小確幸」沒了 教師不同調：根本雙標

相關新聞

高鐵N700ST新車曝光 史哲拍片開箱「鴨嘴獸」預告：交車倒數100天

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首輛新車將於2027年下半年上路，預計2028年底全數上線。高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、

報稅季勞動部揭「隱藏版節稅術」 夫妻自提退休金 省3萬元稅金

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，而且節稅效果明顯，也提醒勞工如果民國114年有自提退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，

「玩無線電」近2年…男大生盜接高鐵無線電 警方搜出10個對講機

林姓男大生是無線電玩家，清明連假期間在高鐵台中站附近操作無線電設備，盜接高鐵的訊號後發送「緊急訊號」，高鐵行控中心收到，告知線上4班列車緊急煞車，釀48分鐘延誤，事後得知「被惡作劇」報警。鐵路警方前天

TPASS 2.0地方補助開天窗「快撐不下去」交通部：最快5月處理

中央115年總預算遲未通過，TPASS 2.0常客優惠回饋金迄今已累計3個月回饋入帳延宕，影響通勤族約26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，地方先行墊付的財源告急，台南市甚

傳桃捷、桃市消防局無線電也遭殃 桃捷澄清：未受害、無影響

台灣高鐵傳出無線電系統遭「盜接」，影響3列車正常行駛，檢警目前鎖定一名男大生涉案，外傳桃園捷運公司、桃園市消防局的無線電系統也遭殃，但桃捷公司表示無此事，近期列車就正常運行，無異常訊號干擾。

不挺賴總統重啟核三…氣候變遷對策委員會5委員聲明：應充分揭露核電資訊

總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議將於傍晚召開，五名民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯聯合聲明，賴總統表態支持重啟核三，不僅未能充分回應過往委員會討論與決議，也弱化能源資訊平台功能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。