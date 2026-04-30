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抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

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駭客級玩家惡搞！台中男大生盜接無線電發緊急訊號 釀高鐵3列車急停

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
檢警查扣林姓男大生持有的通訊設備及筆電。圖／桃園地檢署提供
檢警查扣林姓男大生持有的通訊設備及筆電。圖／桃園地檢署提供

在中部就學的24歲林姓男大生，利用無線電的專業技術盜接高鐵通訊系統並發送緊急警報，導致清明連假期有3班列車在行駛中被迫緊急停車，桃園地檢署前天下午將林男緊急拘提到案，雖然犯案原因尚待釐清，但行為嚴重危害公共運輸安全，訊後依公共危險、鐵路法等罪嫌諭令10萬元交保候傳。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，本月13日接獲鐵路警察局刑警大隊通報，台灣高速鐵路公司行控中心於4月5日深夜11時23分接獲高鐵公司使用的Tetra無線電手機，從高鐵台中站發送緊急訊號（General Alarm，簡稱GA訊號），行控中心立刻啟動應變機制，通報當晚3班營運列車手動緊急剎車後停駛，導致列車延誤共48分鐘。

高鐵公司追查發現，發出訊號源對應的無線電手機，當時是鎖在基地內保管櫃中，且持有者正在休假中，聯繫上該無線電序號的使用者後，發現對方言詞矛盾且並非高鐵員工，疑似訊號參數遭盜用，檢察長張春暉認為事涉國家重要公共運輸安全，即刻指派重大刑案專組檢察官鍾瀚逸指揮偵辦。

專案小組於本月28日下午發動搜索，前往林男位於台中住居處及工作場所共3處地點，現場查扣多部專業無線電設備、筆記型電腦及手機等證物，儘管林男對於犯案動機避重就輕，且具體原因尚不明確。

檢察官昨晚訊問後，認為林姓男大生行為已涉犯鐵路法「危害核心資通系統運作」、刑法「以他法致生公共運輸往來危險」及「干擾電腦設備」等罪嫌；考量被告身分與證據保全狀況，雖認其犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知10萬元具保候傳。檢方呼籲，民眾切勿以任何手段干擾公共運輸，違者必將速辦嚴查。

高鐵 桃園地檢署 台中 無線電

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