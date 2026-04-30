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今仍濕涼「台南」雨勢曝光 明全台放晴周日變天恐狂風暴雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天鋒面逐漸通過，受到後方冷空氣影響，所以相較昨天溫度降低。因為主要是鋒面雲帶和鋒面後方水氣影響，各地都是非常容易下雨的情形。本報資料照片
今天鋒面逐漸通過，受到後方冷空氣影響，所以相較昨天溫度降低。因為主要是鋒面雲帶和鋒面後方水氣影響，各地都是非常容易下雨的情形。本報資料照片

未來1周天氣主要是有兩波東北季風的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今天和周日至下周二都是東北季風影響的時候，當東北季風減弱的時候，氣溫又會回升。未來1周冷暖空氣交替，溫度變化比較大。另外，受到東北季風和鋒面影響，降雨情形也會比較多一些。

今天鋒面逐漸通過，林伯東表示，受到後方冷空氣影響，所以相較昨天溫度降低。因為主要是鋒面雲帶和鋒面後方水氣影響，各地都是非常容易下雨的情形。

他說，目前還是有對流系統正在台灣海峽上空，正逐漸移入台灣地區，尤其在台南地區，有比較強的對流正在移入，所以當地下雨的感受比較明顯。北部地區有一些對流正在慢慢移入當中，接著苗栗、台中、彰化等區域也都會開始感受到有明顯下雨情形。

林伯東表示，台南部分區域最近1、2小時降雨來到20至30毫米左右，降雨強度算是還滿強的，外出建議攜帶雨具備用。

降雨何時趨緩？他說，今天鋒面逐漸通過，冷空壓明天慢慢就會出海，所以台灣附近天氣就會趨於緩和下來，溫度開始回升，一直持續到周日。周日有鋒面系統逐漸靠近，後方也是有冷高壓系統，預期周日晚上天氣開始轉變，一直持續到下周二有東北季風影響，雖然高壓出海，後方水氣還是比較多，下周三後方乾空氣下來，天氣才會回暖以及趨於緩和。

降雨趨勢，林伯東表示，今天各地容易有降雨情形，尤其北部地區降雨比較廣，其他地區也會有局部陣雨發生。明天降雨趨緩，持續到周日白天，都是午後山區可能有些陣雨，另外受到東南風影響，迎風面東半部可能有局部陣雨。周日晚上到下周一，是下一波鋒面和東北季風增強，比較容易有劇烈天氣發生，西半部下雨情形明顯，且適合對流系統發展，所以要特別留意雷擊、強陣風、瞬間強降雨影響。

林伯東表示，下周二持續受到東北季風影響，不過，鋒面通過之後，後方還是有一些華南水氣移出，全台各地容易有下雨情形，下周三才會緩和下來。

溫度趨勢，林伯東說，今天主要還是受到東北季風影響，所以北部、宜蘭溫度感受比較涼；中南部地區沒下雨時溫度還是會比較熱，下雨時比較涼。明天至周日，各地溫度回升，尤其北部、宜蘭在中午高溫甚至可能比前段時間增加8至9度，整體感受上溫差大。周日鋒面之前，台東地區可能發生焚風。下周一、下周二另外一波東北季風影響，溫度又會迅速降下來，尤其北部、宜蘭可能降幅6至7度左右。下周三東北季風減弱，溫度又會回升。

林伯東表示，未來1周溫差大，明天、周六金馬地區容易有霧影響能見度，交通往返要特別留意。目前水情還是比較吃緊，提醒大眾要節約用水。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 台南 台灣海峽

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