《男公館》影集 5月15日NETFLIX台灣首播 受邀參加義大利全球影集節

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的台灣影集《男公館》，昨日舉行上檔記者會，出席演員包括張立昂、陳奕、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝、周曉涵、邱偲琹、任容萱、邵奕玫、尹彥凱、林煒傑、顏廷儒等演員，宣布5月15日於NETFLIX台灣首播、愛奇藝國際版全球播出、Singtel TV、Now TV、三立都會台(5/24)播出。

為了專業演出，並且在鏡頭前呈現最佳狀態，製作人陳奕發起的體態魔鬼訓練營，演員群展現了極致的自律與團結，今日公布成效，男公關們百日甩25公斤總體脂率狂降44%，每位男公關體脂平均約為9%，在這段魔鬼訓練期，極限燃脂代表陳奕每天10公里慢跑，一週五練，瓶頸期甚至改為日走兩萬步加上衝刺訓練，戒糖低碳，加上營養師全程監控，過著無酒精生活，個人減重17公斤，打造出近乎職業等級的體態。傷痛硬撐型的張立昂，帶傷訓練成常態，透過大量「走路刷步數」取代有氧，在拍戲空檔也不放過任何燃脂機會，劇組甚至形成健身文化，從飲食到蛋白粉都精算到克。

唯一逆向增肌代表的吳思賢，肌肉量大幅提升，飲食直接翻倍，甚至宵夜補漢堡，但同時維持高強度拳擊與重訓，是最「輕鬆說、拼命做」的隱藏狠角色。從健身小白到八塊肌的羅宏正，是高度自律的穩定推進，體脂也下降到10%。極端自律代表的石知田，曾為了一顆巧克力，半夜衝健身房跑步加上二練，直接練到凌晨。卻被教練提醒：「睡眠比節食更重要」，展現高度紀律與執行力。極限線條派的周予天，選擇「降體脂優先」，甚至嘗試拍攝前24小時脫水，只為讓線條更立體，意志力挑戰極限。

以男公關為題材的黑色幽默喜劇《男公館》，5月15日即將於NETFLIX台灣首播。圖／達騰娛樂 提供

《男公館》同時獲義大利全球影集節(Italian Global Series Festival)邀請，主辦方對《男公館》作品極高興趣，已透過文策院表達，希望《男公館》可以參加今年七月該影視節的獎項，為今年影展增添亞洲星光。