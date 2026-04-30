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媽祖保佑！白沙屯香燈腳心肌梗塞隨行醫護團隊救回 他感謝媽祖和醫護

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
沈姓香燈腳今年跟隨白沙屯媽祖徒步進香，途中騎腳踏車倒下，隨行的「童綜合醫療團」立即救援，救護車快速載到童綜合醫院急診室。圖／童綜合醫院提供
沈姓香燈腳今年跟隨白沙屯媽祖徒步進香，途中騎腳踏車倒下，隨行的「童綜合醫療團」立即救援，救護車快速載到童綜合醫院急診室。圖／童綜合醫院提供

今年白沙屯媽祖進香已結束，63歲沈姓香燈腳與妻跟隨白沙屯媽祖徒步進香時，在媽祖啟程後第3天4月14日近凌晨3點，他騎腳踏車要和家人會合時突然倒下。旁人發現立即尋求隨行進香的「童綜合醫療團」救援，醫護人員現場搶救，救護車送到醫院急診救回香燈腳一命。

當時隨行救護車就在附近，立即趕赴現場，夫妻檔王偉哲中級救護技術員與李宛蒨護理師發現沈男已無呼吸心跳，當下執行CPR與AED搶救。現場電擊1次，直至沈男送上救護車於車上又接受2次電擊及不間斷的CPR，7分鐘載到童綜合醫院急診室，交由急診室醫護團隊進行搶救後，終於恢復呼吸心跳。

檢查確認沈男因為急性心肌梗塞引發致命性心律不整及心臟驟停 (OHCA)狀況，由心臟外科吳清文主任進行葉克膜置放、配合心臟內科吳保宗主任進行心導管支架置放手術後，送加護病房照護。恢復狀快，4月17日情況穩定，醫療團隊同意他出院返回北部家中休養。

沈男表示，很感謝白沙屯媽祖保佑，才能順利渡過這次的生命難關，將再找機會回到白沙屯當面向媽祖上香感謝。也很謝謝童綜合醫療團及時救援，還有童綜合醫院醫護人員的治療與照顧。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，急性心肌梗塞不論年齡、性別或有無慢性病，隨時都可能發生。沈男很幸運的是倒下時能在第一時間被隨行進香的「童綜合醫療團」人員施以CPR與AED搶救治療，並送到醫院時立即由急診科、心臟內、外科接手進行治療，治療過程無縫接軌，宛如白沙屯媽祖疼惜跟隨祂進香的所有香燈腳，奇蹟又幸運地在急性心肌梗塞心臟驟停發生後，3天就能清醒康復平安出院！

沈姓香燈腳今年跟隨白沙屯媽祖徒步進香，途中騎腳踏車倒下，隨行的「童綜合醫療團」立即救援，救護車快速載到童綜合醫院急診室。圖／童綜合醫院提供
沈姓香燈腳今年跟隨白沙屯媽祖徒步進香，途中騎腳踏車倒下，隨行的「童綜合醫療團」立即救援，救護車快速載到童綜合醫院急診室。圖／童綜合醫院提供

媽祖 白沙屯媽祖 香燈腳 心肌梗塞 童綜合醫院

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