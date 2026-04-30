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抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

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抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝
鐵路警察循線抓到涉案的林姓男大生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝

台灣高鐵清明連假疏運期間驚傳無線電系統遭盜接，導致營運中的列車被迫緊急剎車，列車被延誤48分鐘，檢警循線抓到嫌犯是正就讀大學的林姓男子，涉嫌複製高鐵專用的Tetra無線電通訊參數，發送虛假的緊急訊號，嚴重威脅公共運輸安全，警詢後依違反鐵路法和刑法公共危險罪嫌移送法辦。檢方複訊後10萬元交保。

檢警調查，高鐵行控中心4月5日晚上11時23分接獲來自台中站的「緊急訊號（General Alarm）」，由於該訊號代表發生重大事故，行控中心不敢大意，隨即啟動應變機制，緊急通報當時線上的3班列車手動煞車。

有3班列車一度停駛，合計造成延誤達48分鐘，不過高鐵公司事後清查發現，該訊號並非內部人員發出，而是專用的無線電手機訊號參數遭人惡意複製冒用，隨即向鐵路警察局報案。

專案小組隨即鎖定23歲、目前仍在就讀大學的林姓男子涉案，28日下午持拘票和搜索票至林男居住地和工作地點等3處搜索，查扣無線電設備、電子裝置等證物，警詢後依鐵路法「無故以其他電磁方式干擾其相關設備」、刑法第184條「以他法致生公共運輸往來危險」、刑法第360條「無故以其他電磁方式干擾其相關設備」罪嫌送辦。檢方複訊諭令10萬元交保。

據了解，該名林姓男大生本身就有資工等相關背景，也特別對「無線電訊號」著迷，被逮時供稱是「不小心」發送訊號。

台灣高鐵公司。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵公司。圖／聯合報系資料照

高鐵 無線電

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