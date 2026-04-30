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用錯30年？「救命藥變毒藥」醫師揭藥膏NG用法 超多人做錯

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名家醫科醫師Kevin在社群平台「Threads」發文提醒民眾，使用條狀藥膏時，千萬不要將軟管尾端的摺痕拉開。這看似無害的小動作，實際上可能導致藥膏氧化變質，甚至成為細菌滋生的溫床，對於需要塗抹於傷口的藥膏來說，更可能增加感染風險。

Kevin醫師在貼文中表示，藥膏管尾的摺疊與壓紋並非隨意設計，而是工廠在封裝時為確保「無菌與氣密」所設計的封口。這些摺痕的存在，是為了防止空氣與濕氣進入管內，避免藥膏成分因氧化或污染而失效。然而，不少民眾為了「洩壓」或避免藥膏溢出，會將尾端摺痕拉開，這樣的行為其實是錯誤的。

「一旦拉開摺痕，就會破壞原有的氣密性，讓空氣進入管內，導致藥膏成分氧化失效，甚至成為細菌滋生的溫床。」Kevin醫師強調，對於需要塗抹在傷口的藥膏來說，衛生程度至關重要，封口受損等於直接宣告衛生失守，可能讓傷口惡化。

Kevin醫師的貼文引發網友熱烈討論，不少人留言表示「長知識了」。有人驚呼：「天啊！我真的每次都拉開！」、「昨天才剛打開，還好看到這篇趕快折回去。」也有網友坦言：「這習慣做錯30年了，還以為自己很聰明在洩壓。」

Kevin 醫師

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