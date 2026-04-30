解鎖人機共創新紀元！「Aizart｜愛札特」AI音樂新聲帶 展演徵件計畫徵件中

AI音樂近兩年飛快崛起，如同作曲、編曲界的大海嘯。完全不須作曲訓練，只要用口語描述，一首首看似技巧純熟、效果十足的AI神曲就冒了出來。這些AI音樂已經廣泛被使用在影音傳媒上，然而，在真實表演舞台上，依然是個充滿爭議性的話題。

廣藝「愛札特 AI音樂新聲帶展演徵件計畫」就是大膽求索的實驗專案。藉由大家一起嚐試「人機共創、共演」，檢視AI音樂與實體表演徹底融合的可能性，以及藉此定義AI音樂未來的價值。

這項AI音樂×表演藝術跨域孵化計畫為全台首創，並得到文化部的肯定與支持。徵件時間為即日起至5月31日，邀請所有對AI音樂充滿熱情的創作者組隊挑戰。方法為提出一首3至5分鐘的AI創作音樂現場演出計畫，大膽構想AI音樂創作高招，發想如何結合現場表演創意，即可參加評選。入選團隊不僅能獲得10萬元製作補助，還能免費使用廣藝廳專業設備、於9月16日在廣藝廳進行公開展演，與觀眾共同形塑「人–機–觀眾」共感的現場體驗。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，AI已經從工具進化為創作夥伴帶來顛覆性的創作革命，業者對它既愛又疑慮，下個世代的創作生態可能會重新洗牌，正因這是時勢之必然，「愛札特AI音樂新聲帶」就是率先實驗、提早佈局，讓人們及早適應，引導科技力量朝正向發展。他也預言，廣藝今年在AI音樂的系列實驗，將帶來相當啟示性的前導效應。

評審團隊包括AI音樂研究資深音樂人林隆璇老師、李婉菁老師，還有不同風格作曲家，無論你是AI音樂創作者、音樂製作人、表演藝術工作者、新媒體藝術家…，都歡迎組隊報名，把AI音樂變成有溫度的舞台作品，讓虛擬與實體完美融合。