勞動節首次「全國放假」 中市交通局曝「易塞熱點」鼓勵搭大眾運輸

明天將迎來勞動節三天連假，原本只有勞工放假的勞動節，去年5月立法院修法通過後，勞動節變為「國定假日」，今年首度實施「全民勞動節放假」，預期帶動大量出遊與返鄉人潮。台中市交通局提前規劃疏導措施，針對國道1號豐原至大雅路段，建議用路人改走台74線快速道路銜接國道4號避開瓶頸，並鼓勵搭乘公共運輸。

交通局長葉昭甫分析歷年數據與車流預測，連假期間國1豐原至大雅路段為易壅塞熱點，建議開車民眾改行台74銜接國4，彈性調整動線，節省行車時間，降低車潮壅塞情形。

交通局指出，考量連假以短程旅遊為主，且多集中中部地區，高快速公路車流將明顯增加；市府針對主要路廊加強監測，並與高速公路局密切聯繫，隨時掌握國道與地方路況，適時調整號誌時制，提升整體道路運作效率。

在高速公路措施方面，高公局規劃自5月1日至5月3日實施單一費率制度，於每日凌晨0時至5時暫停收費，鼓勵民眾分散車潮時段上路。此外，國道1號豐原至台中路段，以及國道3號北向中港系統至大甲路段，將視車流狀況機動開放路肩行駛，以增加通行容量，紓解壅塞情形。

除了道路疏導，交通局積極推動公共運輸疏運措施，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具。台灣高鐵公司自4月30日至5月4日規劃為期5天的勞動節疏運期間，總計加開61班次列車，包括南下27班、北上34班，全期間共提供893班次服務；台鐵則自4月30日至5月4日加開各級列車108列次，以因應尖峰旅運需求，提供民眾更多元的返鄉與旅遊選擇。

此外，4月30日至5月3日也推出多項優惠，86條國道客運享85折；搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘台中市區公車享基本里程免費，提升轉乘便利性與誘因。