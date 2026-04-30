快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動節首次「全國放假」 中市交通局曝「易塞熱點」鼓勵搭大眾運輸

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣高鐵公司自4月30日至5月4日規劃為期5天的勞動節疏運期間，總計加開61班次列車。聯合報系資料照
台灣高鐵公司自4月30日至5月4日規劃為期5天的勞動節疏運期間，總計加開61班次列車。聯合報系資料照

明天將迎來勞動節三天連假，原本只有勞工放假的勞動節，去年5月立法院修法通過後，勞動節變為「國定假日」，今年首度實施「全民勞動節放假」，預期帶動大量出遊與返鄉人潮。台中市交通局提前規劃疏導措施，針對國道1號豐原至大雅路段，建議用路人改走台74線快速道路銜接國道4號避開瓶頸，並鼓勵搭乘公共運輸。

交通局長葉昭甫分析歷年數據與車流預測，連假期間國1豐原至大雅路段為易壅塞熱點，建議開車民眾改行台74銜接國4，彈性調整動線，節省行車時間，降低車潮壅塞情形。

交通局指出，考量連假以短程旅遊為主，且多集中中部地區，高快速公路車流將明顯增加；市府針對主要路廊加強監測，並與高速公路局密切聯繫，隨時掌握國道與地方路況，適時調整號誌時制，提升整體道路運作效率。

在高速公路措施方面，高公局規劃自5月1日至5月3日實施單一費率制度，於每日凌晨0時至5時暫停收費，鼓勵民眾分散車潮時段上路。此外，國道1號豐原至台中路段，以及國道3號北向中港系統至大甲路段，將視車流狀況機動開放路肩行駛，以增加通行容量，紓解壅塞情形。

除了道路疏導，交通局積極推動公共運輸疏運措施，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具。台灣高鐵公司自4月30日至5月4日規劃為期5天的勞動節疏運期間，總計加開61班次列車，包括南下27班、北上34班，全期間共提供893班次服務；台鐵則自4月30日至5月4日加開各級列車108列次，以因應尖峰旅運需求，提供民眾更多元的返鄉與旅遊選擇。

此外，4月30日至5月3日也推出多項優惠，86條國道客運享85折；搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘台中市區公車享基本里程免費，提升轉乘便利性與誘因。

立法院 台中 豐原 勞動節 塞車

延伸閱讀

雇主注意！五一勞動節連假3天 勞動部提醒依法給假

內壢平交道塞爆民怨四起 張善政：已要求鐵道局道岔工程延至暑假

教師首次放勞動節 高教工會號召遊行爭取4改革

國3苑裡至大甲南向5月6日晚上9點起封閉9個小時 用路人注意改道

相關新聞

北車商場爭議 台鐵董座：2周內公布調查結果 仍先與新光三越議約

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來23年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，立委洪孟楷今質詢指出本案爭議頻傳，要求台鐵加快公布調查結果；台鐵董事長鄭光遠承諾，內部調查結果

無線電遭盜接 害3行駛列車緊急停駛 高鐵嚴厲譴責：已報案提告

台灣高鐵行控中心今年4月5日清明連假期間，突接獲維修部門手持無線電於台中段發布告警，3列車緊急停車，事後不僅無法聯繫發訊者，且清查設備也無遺失，甚至持有者在休假中。高鐵公司表示，已於6日報案、24日提

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

台灣高鐵清明連假疏運期間驚傳無線電系統遭盜接，導致營運中的列車被迫緊急剎車，列車被延誤48分鐘，檢警循線抓到嫌犯是正就讀大學的林姓男子，涉嫌複製高鐵專用的Tetra無線電通訊參數，發送虛假的緊急訊號，

勞動節改全國放假！家長哀號「一天小確幸」沒了 教師不同調：根本雙標

明天就是勞動節，因5月1日改全國放假，讓原本僅限於勞工休假的作息安排出現改變，卻意外引起家長與教師間的網路論戰。有家長在Threads抱怨，過去可利用孩子上學、自己放假的「小確幸」時光已然消失，如今因

用錯30年？「救命藥變毒藥」醫師揭藥膏NG用法 超多人做錯

有一名家醫科醫師Kevin在社群平台「Threads」發文提醒民眾，使用條狀藥膏時，千萬不要將軟管尾端的摺痕拉開。這看似無害的小動作，實際上可能導致藥膏氧化變質，甚至成為細菌滋生的溫床，對於需要塗抹於

護病比入法設2年緩衝…台大等6大醫院工會痛批「推諉卸責」

賴清德總統親自致電衛福部長石崇良關心護病比入法事宜，衛福部長石崇良昨承諾今年底前護病比入法，但將設有2年緩衝時間，最快民國118年才會正式實施。對此，台大、北榮等6大醫院工會聯合聲明，譴責「緩衝期」過

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。